Эволюционируют на глазах. На острове в Сиамском заливе макаки взялись за каменные орудия

Группа обезьян начала раскалывать камнями устрицы, чтобы восполнить нехватку в еде.

На маленьком острове в Сиамском заливе группа длиннохвостых макак (Macaca fascicleis fasccularis) начала использовать каменные орудия для раскалывания устриц. Ученые отмечают, что такое поведение было впервые зафиксировано в этой группе, пишет IFLScience.

Наблюдение за макаками на острове велись на протяжении 10 лет, но впервые они взяли в каменные орудия во время пандемии COVID-19.

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По мнению исследователей, два вышеупомянутых события связаны между собой. Дело в том, что остров в восточном Таиланде является популярным туристическим местом, в котором люди часто кормили обезьян во время своих визитов на остров. Но во время пандемии на остров было запрещено пускать туристов, поэтому обезьянам пришлось приспосабливаться к новой реальности и искать другие способы получения еды.

Таким образом длиннохвостые макаки стали еще одним видом приматов, не являющихся человекообразными, которые использовали каменные орудия для добычи пищи. В этот список также входит и другой вид макак – бирманская длиннохвостая макака.

В 2023 году команда ученых наблюдала, как макаки бросают камни, что является одним из видов применения камней для получения пищи. Исследователи назвали эту технику "ударом молотком".

В рамках исследования команда вела наблюдение за 17 взрослыми особями, которые начали использовать каменные орудия. Исследование показало, что 15 из 17 макак, использовавших каменные инструменты, были самцами.

Ученые также обратили внимание на то, что обезьяны использовали камни в основном поодиночке.

Эксперты не исключают, что теперь, когда запрета посещение острова отменены, обезьяны могут вернуться к своему более привычному поведение, забросив свои каменные инструменты.

Напомним, фотограф запечатлел уникальную поездку макаки верхом на олене. Природа любит удивлять нас самыми необычными межвидовыми союзами и в этот раз фотографу удалось запечатлеть макаку, упражняющуюся в езде на оленях.