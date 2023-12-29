Пингвин размером с гориллу и оса, разрывающая жертву изнутри: ученые открыли 815 новых видов

Исследователи Музея естественной истории подбили итоги уходящего года — им посчастливилось открыть сотни новых видов, некоторые из них устрашают.

2023 год стал переломным для планеты: человечество столкнулось с климатическим коллапсом, а сам год ученые признали самым жарким в истории. Как и большинство людей в мире, ученые также пытаются подвести итоги года: Музей естественной истории сообщил о том, что в этом году им удалось открыть 815 новых видов, причем некоторые из них весьма удивили ученых, пишет Daily Mail.

В своем отчете сотрудники музея немного рассказали о самых удивительных экземплярах. Например, в этом году ученым удалось обнаружить "ужасную осу", которая вылупляется внутри насекомого, а затем пробивает себе путь "на волю", поедая носителя изнутри.

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Не менее удивительным экземпляром стал гигантский пингвин — его признали самым большим, из всех когда-либо существовавших на планете. Кроме того, ученые обнаружили грозного панцирного динозавра и новый вид бабочек в Илинге, который на самом деле является родным для Западной Австралии.

Эта "ужасная" оса, получившая название Dalek nationali, была одним из 815 новых видов Фото: Natural History Museum

Представители Музея естественной истории подсчитали, сколько новых видов им удается описывать ежегодно и пришли к выводу, что нынешний год стал рекордным. Авторы исследования отмечают, что наиболее удивительным открытием оказались 14 видов ос, получивших групповое название "Далек" в честь злодеев из "Доктора кто".

Эксперт музея, доктор Гэвин Броуд рассказал, что осы размножаются, откладывая свои личинки в насекомых (тлю). Когда осы наконец вылупляются внутри насекомого, они буквально проделывают себе дорогу изнутри, прогрызая носителя. К слову эксперты также отмечают, что в прошлом году ученым удалось открыть 351 новый вид, причем большинство из описанных составили осы — 85 новых видов.

Не менее любопытным открытием этого года стал пингвин Kumimanu fordycei, вес которого составил 150 кг — его официально признали самым крупным пингвином на Земле. Авторы исследования обнаружили, что это удивительное существо бродило по морям и пляжам Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад на его размеры втрое превышали размеры современного императорского пингвина.

В общей сложности, по словам исследователей, в 2023 году им удалось описать 619 новых видов ос, причем размер самой маленькой из них составил всего около 2 миллиметров. Также ученые открыли 58 новых видов жуков, 24 новых вида лягушек, причем 20 из них оказались крошечными видами, живущими на Мадагаскаре.

Музей естественной истории также обнаружил новый тип бронированного динозавра Фото: Natural History Museum

Также ученым удалось отыскать окаменелости неизвестного ранее науке динозавра с шипованной броней. Также был обнаружен самый ранний из когда-либо обнаруженных болезнетворных грибов, заражающий корни растений возрастом 400 миллионов лет, который был назван Potteromyces asteroxylicola

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили 7 новых видов насекомых, похожих на "живые листочки".