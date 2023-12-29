Пингвин размером с гориллу и оса, разрывающая жертву изнутри: ученые открыли 815 новых видов
Исследователи Музея естественной истории подбили итоги уходящего года — им посчастливилось открыть сотни новых видов, некоторые из них устрашают.
2023 год стал переломным для планеты: человечество столкнулось с климатическим коллапсом, а сам год ученые признали самым жарким в истории. Как и большинство людей в мире, ученые также пытаются подвести итоги года: Музей естественной истории сообщил о том, что в этом году им удалось открыть 815 новых видов, причем некоторые из них весьма удивили ученых, пишет Daily Mail.
В своем отчете сотрудники музея немного рассказали о самых удивительных экземплярах. Например, в этом году ученым удалось обнаружить "ужасную осу", которая вылупляется внутри насекомого, а затем пробивает себе путь "на волю", поедая носителя изнутри.
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Не менее удивительным экземпляром стал гигантский пингвин — его признали самым большим, из всех когда-либо существовавших на планете. Кроме того, ученые обнаружили грозного панцирного динозавра и новый вид бабочек в Илинге, который на самом деле является родным для Западной Австралии.
Представители Музея естественной истории подсчитали, сколько новых видов им удается описывать ежегодно и пришли к выводу, что нынешний год стал рекордным. Авторы исследования отмечают, что наиболее удивительным открытием оказались 14 видов ос, получивших групповое название "Далек" в честь злодеев из "Доктора кто".
Эксперт музея, доктор Гэвин Броуд рассказал, что осы размножаются, откладывая свои личинки в насекомых (тлю). Когда осы наконец вылупляются внутри насекомого, они буквально проделывают себе дорогу изнутри, прогрызая носителя. К слову эксперты также отмечают, что в прошлом году ученым удалось открыть 351 новый вид, причем большинство из описанных составили осы — 85 новых видов.
Не менее любопытным открытием этого года стал пингвин Kumimanu fordycei, вес которого составил 150 кг — его официально признали самым крупным пингвином на Земле. Авторы исследования обнаружили, что это удивительное существо бродило по морям и пляжам Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад на его размеры втрое превышали размеры современного императорского пингвина.
В общей сложности, по словам исследователей, в 2023 году им удалось описать 619 новых видов ос, причем размер самой маленькой из них составил всего около 2 миллиметров. Также ученые открыли 58 новых видов жуков, 24 новых вида лягушек, причем 20 из них оказались крошечными видами, живущими на Мадагаскаре.
Также ученым удалось отыскать окаменелости неизвестного ранее науке динозавра с шипованной броней. Также был обнаружен самый ранний из когда-либо обнаруженных болезнетворных грибов, заражающий корни растений возрастом 400 миллионов лет, который был назван Potteromyces asteroxylicola
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили 7 новых видов насекомых, похожих на "живые листочки".