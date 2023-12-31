На руинах древнего города: посреди водного канала нашли голову греческого божества (фото)

История Кирены восходит к 631 году до н. э., когда ее основали переселенцы с греческого острова Фера. В течение восьми поколений он процветал как в экономическом, так и в культурном плане.

Археолог Иссам Менфи недавно сделал выдающееся открытие в Ливии, откопав голову древней статуи, принадлежавшей Вакху или Дионису, божеству, которому поклонялись в греческую эпоху. Ее обнаружили в водном канале возле руин Кирены, древнего города, расположенного на востоке Ливии, пишет Arkeonews.

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История Кирены восходит к 631 году до н. э., когда ее основали переселенцы с греческого острова Тера. Сначала под властью царя Батта и его преемников в течение восьми поколений (до 440 г. до н.э.) Кирена процветала как в экономическом, так и в культурном плане. Город расширился, охватив несколько портов и став центром интеллектуального влияния с известными философами и выдающейся медицинской школой.

Во время возвышения Египта Птолемеев в 323 г. до н. э. Кирена получила славу значительного интеллектуального центра того времени. Однако в 96 году до н. э. она попала под римское господство, став столицей провинции Киренаика, позже объединенной с Критом в 67 году до н. э.

Вакха почитали как бога вина и сельского хозяйства, а также связывали с плодородием, драмой и весельем Фото: Libyan News Agency

Несмотря на период процветания во времена римского господства, упадок Кирены начался с еврейского восстания в 115 г. н. э., что еще больше усилилось после разрушительного землетрясения в 365 г. н. э. Судьбу города решило арабское завоевание в 642 году нашей эры, которое превратило его в руины, стоящие по сей день.

Открытие Менфи, являющееся частью серии находок, сделанных после шторма под названием "Даниэль", который обрушился на регион в сентябре прошлого года, представляет третий найденный артефакт. Голову статуи, идентифицированную как голову Вакха — также известного в греческую эпоху как Дионис — Менфи доверил Управлению по контролю за древностями Кипра для научного исследования.

Вакха почитали как бога вина и сельского хозяйства, а также связывали с плодородием, драмой и весельем. Как к божеству, связанному с сельским хозяйством, к нему часто обращались, чтобы обеспечить щедрые урожаи.

Эта находка проливает свет на богатое культурное наследие Киринеи и углубляет наше понимание древних религиозных практик и верований. Такие открытия дают неоценимое представление о прошлом, внося свой вклад в мозаику человеческой истории и подчеркивая важность сохранения и изучения археологических памятников.

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