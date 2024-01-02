Нефть – это не мертвые динозавры, а у бензина есть срок годности: что говорит наука

Исследователи пролили свет на то, как из нефти получают бензин, и почему продукт портится быстрее, чем можно было бы представить.

Бензин, которым вы заправляете свою машину, начал свое существование на Земле около 360 млн лет назад. Его история началась задолго до того, как по планете бродили динозавры, несмотря на распространенное мнение о том, что бензин – это останки доисторических монстров, пишет IFLScience.

По словам ученых, 360 млн лет назад бензин был водорослями и планктоном. Также наука говорит о том, что у бензина есть свой срок годности.

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"У бензина есть свой срок годности. Оставленный в баке вашей машины он испортится всего за 4 недели. На срок от 3 до 6 месяцев топливо можно хранить в канистрах – в надлежащих условиях. Стабилизаторы для топлива могут продлить срок хранения от одного месяца до трех лет при оптимальных условиях хранения", — говорит эксперт Popular Mechanics Мэтт Крисара.

Для того, чтобы понять, как бензин может испортиться, сперва необходимо разобраться в том, что он из себя представляет.

Очевидно, что вещество, которое заливается в баки автомобилей, сильно отличается от сырой нефти, которая появилась на Земле после вымирания водорослей и планктона. И в первом, и во втором случае, это смесь углеводородов, которую можно сжечь и получить энергию.

Но на заправку попадает уже видоизмененный продукт. Из топлива убирают более тяжелые углеводороды и оставляют смесь парафинов (алканов), олефинов (алкенов) и циклоалканов (нафтенов). Такие примеси, как сера также удаляются в процессе нефтепереработки. Вместо этого в топливо добавляют такие вещества, как этанол, антикоррозионные средства и другие вещества, предназначенные для улучшения характеристик автомобиля.

Некоторые из этих добавок и вызывают проблемы с хранением бензина. Например, этанол, который добавляют в смесь из-за его высокого октанового числа, а также способности снижать количество вредных выбросов углекислого газа от автомобилей. Но этанол является гидрофильным веществом, которому "нравится" связываться с водой, и это может быть серьезной проблемой для автомобиля.

"Если в бензине содержится этанол, он может начать вытягивать водяной пар из воздуха. Как известно, вода в двигателе начинает разъедать всю систему", — говорит инженер-химик Ричард Стэнли.

Кроме этого, проблему могут представлять и олефины, которые восприимчивы к процессу окисления, вступая в реакцию с кислородом. При этом образуется твердое вещество, похожее на резину, которое может заклинить двигатель в машине.

Но и это не последняя причина, по которой может испортиться бензин. Потому как топливо состоит только из самых легких углеводородов сырой нефти, слишком длинный срок хранения фактически приведет к испарению некоторых из молекул. Дело в том, что нефтяные компании меняют смеси углеводородов в зависимости от сезона, чтобы лучше справляться с проблемами жары или холода, и зимнее топливо испаряется с большей скоростью, чем летнее.

"Бензин как вино, как только вы открываете бутылку, оно начинает постепенно портиться", — подытожили эксперты.

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