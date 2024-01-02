Очень странное место: у берегов Бразилии есть один мыс с невероятно холодной водой (фото)

Ученые давно заметили, что поверхностные воды вокруг Кабо-Фрио необычайно прохладные, однако не сразу поняли, как и почему это происходит.

Еще в начале 1500-х годов европейские исследователи впервые обследовали береговую линию нынешнего штата Рио-де-Жанейро. Тогда они наткнулись на участок побережья с белыми песками, бирюзовыми водами, мелкими лагунами и пышными зелеными горами, возвышающимися из моря, пишет SciTechDaily.

Однако внимание исследователей привлекло то, что вода в одном из районов оказалась чрезвычайно холодной в сравнении с окружающими водами. Разница температур была настолько велика, что здешний мыс на юго-востоке Бразилии назвали Кабо-Фрио, что в переводе с португальского означает "Холодный мыс".

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В прошлом году OLI-2 (Operational Land Imager-2) спутника Landsat 9 удалось сделать удивительное фото из космоса, показывающее насколько холоднее поверхностные воды у Кабо-Фрио. Сегодня ученые могут точно назвать причину этого странного чуда природы: подъем холодной воды из глубины океана на поверхность охлаждает верхние слои воды на несколько градусов.

В новой работе ученые из Лаборатории реактивного движения NASA использовали данные из Масштабной температуры поверхности моря со сверхвысоким разрешением, температурного анализа, а также спутниковые данные и наблюдения с кораблей и буев. Далее ученые использовали цифровую модель морского дня, созданную на основе наблюдений радиолокационной топографической миссии.

Температура поверхности моря в районе Кабо-Фрио, 16 сентября 2023 г Фото: Operational Land Imager-2 (OLI-2)/Landsat 9

Команда смогла обнаружить, что удивительное "холодное чудо" Бразилии образовано во многом благодаря господствующим ветрам. Сильные северо-восточные ветры дуют вдоль побережья большую часть года, в особенности весной и летом, оттесняя теплые поверхностные воды от берега. В результате прохладная вода поднимается с глубин океана и задерживается на поверхность.

Отметим, что это удивительное чудо природы также оказывает положительное воздействие на местные экосистемы. Дело в том, что более глубокие волы богаты питательными веществами, питающими популяции фитопланктона, который необходим морским экосистемам, чтобы развиваться.

Предыдущие исследования также показали, что местная прохладная зона простирается на 200 километров в длину и около 20 километров в ширину, при этом температура в некоторых районах разница на 8 градусов по Цельсию.

Ранее Фокус писал о том, что жуткий звук в чреве океана озадачил ученых: десятилетиями он оставался неразгаданным.