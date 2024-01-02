Уйти нельзя остаться. Россия приняла "нелегкое решение": о чем договорились с NASA

Пока что астронавтов на Международную космическую станцию доставляют космические корабли Crew Dragon от SpaceX и российские "Союзы".

На сегодняшний день одним из немногих видов сотрудничества между США и Россией, после полномасштабного вторжения последней в Украину, остались партнерские отношения на Международной космической станции (МКС). До сих пор астронавты NASA летают на орбиту, как на космических кораблях Crew Dragon от SpaceX, так и на российских кораблях "Союз". То же самое происходит и с астронавтами из РФ. Теперь же стало известно, что сотрудничество в этом плане между NASA и Россией будет продолжено на некоторое время, пишет Space.

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Согласно сообщению российского космического агентства "Роскомос", чтобы поддерживать стабильную работу МКС, была достигнута договоренность между NASA и РФ, которая касается совместной отправки астронавтов на орбиту. Стало известно, что американские и российские космические корабли продолжат доставлять на МКС астронавтов из США и РФ как минимум до 2025 года.

На данный момент уже существует подобное соглашение, но несмотря на напряженные отношения между США и Россией из-за войны в Украине, совместные запуски астронавтов будут продолжены. То есть соглашение по сути было продлено. Это сделано в целях обеспечения независимого доступа астронавтов из двух стран на свои сегменты космической станции.

Стало известно, что американские и российские космические корабли продолжат доставлять на МКС астронавтов из США и РФ как минимум до 2025 года Фото: NASA

Дело в том, что разные сегменты МКС выполняют разные функции для поддержания стабильной работы станции на орбите. А потому NASA пока не может отказаться от сотрудничества с РФ в космосе. Кроме экипажей на орбиту доставляют припасы и необходимое оборудование как американские, так и российские грузовые космические корабли.

С другой стороны, когда к полетам будет готов космический корабль Starliner от компании Boeing, NASA предположительно будет использовать его для доставки своих астронавтов на орбиту вместе с кораблем Crew Dragon от компании Илона Маска.

МКС существует с 1998 года и именно тогда началось партнерство США и России на станции. Хотя среди партнеров по МКС также числятся страны Европы, Япония и Канада. Все эти страны, за исключением России, договорились эксплуатировать МКС до конца 2030 года, после чего станция будет спущена в атмосферу, где должна сгореть.

Космический корабль Crew Dragon от SpaceX Фото: SpaceX

Россия в 2022 году, после начала полномасштабной войны против Украины, на фоне введенных санкций заявляла, что выйдет из проекта МКС после 2024 года. В прошлом году стало известно, что РФ все-таки останется на станции до 2028 года. В России все же планирует построить свою собственную станцию на орбите ближе к концу этого десятилетия.

В 2022 году Россия заключила соглашение с Китаем, направленное на освоение космоса, в частности Луны. Но о дальнейшем развитии этого проекта ничего не известно, ведь Китай пока сообщает только о своих собственных проектах на Луне, а также о планах дальнейшего развития орбитальной станции "Тяньгун".

Что касается NASA, то у американцев есть своя лунная программа под названием Artemis ("Артемида"; название было дано в честь богини из древнегреческой мифологии, которая была сестрой бога Аполлона; "Аполлон" – так называлась прошлая лунная программа США). В 2020 году NASA предложило странам мира объединится в рамках мирного освоения Луны и космоса в целом. Так появились "Соглашения Артемиды", которые за последние 3 года подписало 30 стран. Да, России, как и Китая там нет, но есть Украина.

В рамках программы Artemis NASA собирается в конце этого года доставить астронавтов на орбиту Луны, а уже в следующем году высадить их на поверхность нашего спутника.

Как уже писал Фокус, в начале декабря уже прошлого года у российского грузового космического корабля возникла авария во время стыковки с МКС.