Таинственная болезнь последнего правителя Нововавилонской империи: почему царь Набонид не жил в столице

Последний правитель Нововавилонского царства, Набонид, вошел в историю как противоречивая фигура. Его правление известно как и отшельничеством правителя, так и его игнорированием основного божества.

В древней истории одна фигура выделяется как загадка — Набонид, последний царь Нововавилонской империи. Его правление, длившееся с 556 по 539 год до н. э., ознаменовалось необычным отходом от ожидаемых норм царствования, пишет Ancient Origins.

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Правление Набонида началось с убийства молодого Лабаши-Мардука, всего через девять месяцев с начала его правления. Сыграл ли Набонид в этом какую-то роль, остается неизвестным, но он занял трон вскоре после этого. Характерной чертой правления Набонида было его длительное пребывание в аравийском оазисе Тайма, что вызвало споры о причинах этого загадочного перерыва.

Исторические свидетельства изображают Набонида как своеобразного правителя, который одержимо посвятил себя богу Луны Сину, что было редкой практикой среди царей. Эта пылкая преданность привела к напряжению в отношениях с главным вавилонским богом Мардуком и пренебрежению важнейшим для города праздником.

Печать верховного жреца лунного божества Сина, датированная 2100 годом до н. э. Фото: Hjaltland Collection/CC BY-SA 3.0

Переломный момент наступил, когда Набонид преуспел в походах на Эдом и Киликию. После этого он покинул Вавилон, оставив за главного своего сына Валтасара.

Набонид вернулся, чтобы возглавить свои войска против растущей персидской угрозы под предводительством Кира Великого, и в конце концов капитулировал в 539 году до нашей эры. Это ознаменовало конец его правления и наступление Персидской империи, что завершило вавилонское пленение евреев.

Остается ключевой вопрос: что происходило во время длительного пребывания Набонида в Тайме? Одна из теорий предполагает, что его дискомфорт в Вавилоне, особенно во время ритуалов, ориентированных на Мардука, побудил его к отступлению. Ежегодный новогодний праздник требовал от царя подчиняться Мардуку, что было несовместимо с верностью Набонида Сыну.

Тайма, жизненно важный оазис, мог быть привлекательным для контроля над прибыльными арабскими торговыми путями. Или же Набонид мог рассматривать Тайму как археологическое место, надеясь найти там надписи или пророчества, связанные с его духовными поисками.

Еще одна теория предполагает, что Набонид страдал тяжелой болезнью, о чем намекает "Молитва Набонида" из свитков Мертвого моря. Согласно фрагменту, у него была язва, и он искал исцеления в Тайме, где еврейский экзорцист вылечил его после молитвы к еврейскому Богу.

Недавние раскопки показывают, что во время своего пребывания Набонид превратил Тайму в царский комплекс. Возвращение в Вавилон могло быть обусловлено растущей угрозой со стороны Кира и разногласиями с Валтасаром, который был освобожден от командования после возвращения Набонида.

Когда Набонид сошел со сцены, Кир создал Персидскую империю, начав политику возвращения религиозных артефактов и священников в их святилища. Эта доброжелательность распространилась и на евреев, ознаменовав конец их вавилонского изгнания и начало новой эры.

Разгадывая тайну Набонида, мы заглядываем в раздел древней истории, полный интриг, нетрадиционной преданности и геополитических сдвигов, которые определяли судьбу империй и народов.

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