Почему на "Титанике" не нашли ни одного тела: куда исчезли останки жертв кораблекрушения

Исследователи развенчали еще одну теорию заговора, связанную с затонувшим кораблем.

Несмотря на множество погружений к затонувшему "Титанику" с момента его повторного открытия в сентябре 1985 года, на борту так и не было найдено никаких человеческих останков, пишет IFLScience.

"Я не видел ни одних человеческих останков. Мы видели там одежду, даже обувь, что позволяет предположить о том, что какие-то тела все же были здесь. Но мы никогда не видели сами останки", — рассказал кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который в 2012 году погружался к "Титанику" 33 раза.

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Данный факт приводит в бешенство любителей теорий заговора, но есть веские причины тому, почему не были найдены тела более 1500 человек, утонувших во время крушения "Титаника".

Самой главной причиной являются спасательные жилеты, которые были на пассажирах и членах экипажа тонущего корабля. Несмотря на то, что жилеты не спасли своих владельцев, они удерживали их тела на плаву достаточно долго. Шторм, который последовал после крушения корабля, быстро унес тела с места трагедии, а океанские течения позаботились о том, чтобы унести останки еще дальше за прошедший век.

Тела пассажиров, которые опустились на дно вместе с обломками, исчезли благодаря глубоководным падальщикам – рыбам и другим организмам. В таком случае, почему не были найдены скелеты жертв кораблекрушения? Ответ на этот вопрос может быть связан с глубиной.

"Проблема заключается в том, что на определенной глубине растворение карбоната кальция превышает скорость его осаждения. Дело в том, что вода в глубоком океане недостаточно насыщена карбонатом кальция, из которого в основном состоят кости. Обломки "Титаника" находятся ниже глубины компенсации кальция, поэтому как только падальщики съели плоть, кости погибших растворились в воде", — говорит глубоководный исследователь Роберт Баллард.

Некоторые предполагают, что в изолированные части затонувшего корабля, такие как машинное отделение, возможно, не попала вода богатая кислородом. Она важна для морских падальщиков, поэтому в таких труднодоступных местах могут находиться останки людей.

Проблема в том, что спустя 111 лет после кораблекрушения вряд ли мы сможем найти на корабле останки, которые можно опознать.

Напомним, "Титаник" нашли в ходе секретной миссии ВМС США. Основной целью секретной военной миссии был совсем не затонувший в 1912 году "Титаник".