Найден лес, исчезнувший 22 млн лет назад: в нем сохранились не только деревья, но и животные (фото)

Мангровый лес некогда процветал на острове в Панамском канале, но затем был утрачен, пока ученые вновь не открыли его спустя десятки миллионов лет.

22 миллиона лет назад у кромки воды на острове Барро-Колорадо в Панамском канале процветал удивительный мангровый лес. Это место стало домом для множества видов, которые, как и сам лес, исчезли с лица Земли, пишет Daily Mail.

Десятки миллионов лет назад это место было стерто с лица Земли в результате масштабного извержения вулкана. Но сегодня ученым из Смитсоновского института тропических исследований удалось вновь открыть его. Команде удалось обнаружить остатки деревьев, которые некогда росли здесь — в общей сложности был найден 121 сохранившийся кусок дерева.

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Команда отмечает, что им чрезвычайно повезло, так как деревья также сохранили свои особенности, напоминающие сосуды для воды. Ученые изучили окаменелости и пришли к выводу, что лес некогда изобиловал видами, которые сегодня уже не встретишь на планете. Изучив окаменелости ученые обнаружили, что лес и его жители были истреблены в результате одного масштабного извержения вулкана, вызвавшего лахар — сильнейший поток грязи, воды, пепла и камней.

Остров расположен в Панамском канале Фото: Smithsonian Tropical Research Institute

Известно, что лахар, по сути, представляет собой бурный поток, похожий на мокрый бетон. Он несется с невероятной скоростью и может мгновенно покрывать огромную территорию, не оставляя растениям и животным возможности гнить или разлагаться. Свою роль также сыграли богатые кремнеземом воды лахара, просачивающиеся тела живых существ: ткани местных обитателей окаменели, а ученые получили удивительную возможность изучить хорошо сохранившиеся окаменелости.

Известно, что в эпоху раннего миоцена, около 23 миллионов лет назад, огромные массивы суши Южной Америки и Карибской плиты столкнулись, в результате чего сформировался ландшафт Панамы и остальной части Центральной Америки. Предполагается, что именно в то время из океана возвысился огромный холм, позже ставший островом Барро-Колорадо.

Помимо открытия давно утраченного леса, команда установила, что он изобилует видами, не встречающимися сегодня на Земле Фото: Smithsonian Tropical Research Institute

Ученые обнаружили, что по краям этого острова был расположен мангровый лес, деревья которого возвышались почти на 40 метров. Анализ показывает, что лес вырос в солоноватой зоне, где перемешивались соленые и пресные воды — именно такие условия являются идеальными для мангровых лесов.

Команда также не обнаружила в этом районе следов других деревьев — предполагается, что другим видам попросту было сложно выжить в таких условиях. Однако не только солоноватые воды сделали условия для процветания мангрового леса удивительными: концентрация углекислого газа в миоцене была намного выше, чем сегодня — более 500 частей на миллион (ppm) по сравнению с примерно 419 ppm сегодня. В результате ученые дали местным деревьям название Sonneratioxylon barrocoloradoensis.

Авторы исследования предполагают, что лес был уничтожен в результате масштабного извержения всего через миллион лет после того, как образовался.

Ученые разрезали и отполировали участки окаменелой древесины и сфотографировали их под микроскопом Фото: Smithsonian Tropical Research Institute

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