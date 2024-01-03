Не такое зеленое, как кажется: в чем проблема биотоплива

Ученый из Сингапура считает, что не нужно обманывать себя приставкой "био", а необходимо признать потенциал и недостатки биотоплива.

Недавняя 28-я Конференция ООН по изменению климата (COP28) завершилась знаковым соглашением, направленным на отказ от ископаемого топлива. Одна из стратегий включает в себя обязательство сократить авиационные выбросы на 5% к 2030 году за счет использования более чистых источников энергии, таких как топливо природного происхождения. Биотопливо является одной из многообещающих экологически чистых альтернатив обычному ископаемому топливу. Но Келвин Лоу из Наньянского технологического университета (Сингапур) считает, что несмотря на множество преимуществ, рост производства биотоплива связан с многими проблемами. Об этом ученый написал в статье для издания CNA.

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Биотопливо — это энергия, полученная из органических материалов, таких как растительные масла и животные жиры. Это топливо предназначено для заправки самолетов, кораблей и наземного транспорта.

Биотопливо не такое зеленое, как кажется

Биотопливо является более экологичным родственником традиционного ископаемого топлива из-за его возобновляемой природы и более низких выбросов углерода. То есть это зеленое, более чистое топливо. Но Келвин Лоу считает, что биотопливо не такое зеленое, как кажется.

Во-первых, биотопливо обычно имеет более низкие выбросы углерода, поскольку углекислый газ, выделяемый биотопливом при сжигании, частично компенсируется углекислым газом, поглощаемым растениями по мере их роста.

Но процесс производства биотоплива не происходит полностью без вредных выбросов. Но не все виды биотоплива одинаковы: некоторые из них более экологичны или эффективны, чем другие, в зависимости от их источника и способа производства. В некоторых случаях процесс производства биотоплива может привести к выбросам большего количества парниковых газов, чем при производстве ископаемого топлива.

Во-вторых, возникает вопрос масштабируемости. В настоящее время в мире ежегодно производится около 600 млн литров экологически чистого авиационного топлива (разновидности биотоплива).

Международная ассоциация воздушного транспорта намерена увеличить этот показатель до 17,5 млрд литров в год к 2030 году. Это огромное увеличение на 2800 % за 7 лет, и все это ради достижения всего лишь 5-процентного сокращения авиационных выбросов.

Достижение такой амбициозной цели потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, помимо посадки большего количества деревьев и сельскохозяйственных культур. Также нужны новые технологии, чтобы произвести революцию в производстве биотоплива.

В настоящее время в мире ежегодно производится около 600 млн литров экологически чистого авиационного топлива Фото: CNA

Проблемы из-за производства биотоплива

Тем не менее, сами масштабы запланированного роста пугают, даже при наличии экономических стимулов и политической поддержки, считает Лоу. Ведь нельзя упускать из виду экологические проблемы, связанные с производством биотоплива. Например, за последнее десятилетие для производства биотоплива использовалась территория размером с Нидерланды, только в Европе, где выращивали разные культуры, такие как соя.

Пол словам Лоу, увеличение экологически чистого производства авиационного топлива в 28 раз по сравнению с нынешним объемом производства без обновления существующих технологий производства биотоплива приведет к еще большей вырубке лесов и чрезвычайным темпам уничтожения биоразнообразия.

"Возможно, самой важной проблемой из всех являются денежные затраты. Биотопливо стоит дороже, иногда в два раза дороже, чем обычное топливо. Готовы ли потребители платить за более экологичное топливо за счет, возможно, более дорогих продуктов?", — задается вопросом Лоу.

Производство биотоплива включает в себя посев сельскохозяйственных культур для использования их в качестве топлива, что напрямую конкурирует с использованием сельскохозяйственных земель, используемых для выращивания еды. Увеличение посевов растений, необходимых для создания биотоплива может привести к росту цен на продукты питания. Таким образом, стремление к более чистой энергии может непреднамеренно обременить семейные бюджеты.

Обманчивая приставка "био"

На конференции COP28 страны пообещали резко увеличить производство биотоплива к 2030 году. Но еще неизвестно, останутся ли страны верными своим обещаниям и реализуют ли планы по отказу от ископаемого топлива.

"Биотопливо может сиять как маяк более чистой энергии, но оно является лишь частью гораздо большей головоломки устойчивого развития. Путешествуя по этой сложной территории, мы должны учитывать хрупкий баланс экологических, экономических и этических факторов. Мы не можем ожидать, что биотопливо станет единственной каплей дождя, которая за одну ночь заполнит пустое озеро. Давайте не будем обманывать себя приставкой "био", а будем четко осознавать потенциал и недостатки биотоплива", — говорит Лоу.

Как уже писал Фокус, ученые использовали недопитый кофе для создания биодизеля.