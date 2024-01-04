В Италии найден камень с точным изображением созвездий: его сделали 24 тыс. лет назад

На каменном диске присутствуют отметки, которые соответствуют созвездию Скорпиона, поясу Ориона, Кассиопее и Плеядам.

На севере Италии был обнаружен каменный диск, поверхность которого усеяна вырезанными точками. Астрономы считают, что эти отметины соответствуют расположению звезд в ночном небе, пишет IFLScience.

По словам исследователей, найденный каменный диск может быть самой древней картой звездного неба из всех когда-либо найденных.

"Около двух лет назад со мной связался археолог Федерико Бернардини, ему было нужно экспертное мнение астронома. Он утверждал, что нашел созвездие Скорпиона на камне из Карста", — говорит астроном Итальянского национального института астрофизики (INAF) Паоло Моларо.

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Вначале астроном отнесся скептически к такому заявлению, так как на широтах, где нашли диск, созвездие Скорпиона не слишком яркое, чтобы его могли скопировать древние люди. Но дальнейшие исследования объяснили это несоответствие.

Дело в том, что Земля не просто вращается вокруг своей оси, планета еще и колеблется. Такие колебания не заметны на протяжении одной человеческой жизни, так как одно полное колебание происходит почти за 26 тыс. лет. Также этот процесс не оказывает значительного влияния на положение звезд в ночном небе.

К примеру, Солнце в день весеннего равноденствия, с нашей точки зрения, начинает смещаться на запад. Такое изменение называется прецессией равноденствий. Иными словами, по мере продвижения 26 000-летнего цикла Солнце будет перемещаться через все 12 созвездий зодиака.

Таким образом древние люди, наблюдая за ночным небом на вершине карстового плато Триеста, могли видеть звезды под другим углом.

"Обнаружив, что прецессия равноденствий подняла созвездие Скорпиона примерно на 10-12 градусов, а это совпадало с отметками на диске, я начал глубже вникать в вопрос. После я определил на артефакте созвездие Ориона, звездное скопление Плеяд, а также созвездие Кассиопеи. Там присутствовали все точки кроме одной", — говорит Моларо.

Чем больше археолог и астроном изучали каменный диск, тем яснее становилось то, что отметки на камне были вырезаны неслучайно. Всего на было проанализировано 29 отметок, из которых 24 находили на лицевой стороне диска, а остальные на обороте.

Девять отметок на камне соответствуют хвосту созвездия Скорпиона, пять – поясу Ориона, еще пять – Кассиопея и девять относятся к Плеядам. Только одна из отметок была странной, но ученые предполагают, что она обозначала такое временное явление, как сверхновая.

Следы долота на этой части камня, очень хорошо совпадают со звездным скоплением Плеяд. Фото: Molaro and Bernardini, Astronomische Nachrichten 2023

Для того, чтобы все эти созвездия были действительно видны из того места, где нашли камень, возраст камня должен составлять не менее 24 000 лет.

Рядом со "звездным" камнем был найден и другой каменный диск, диаметром около 50 см и толщиной 30 см. Второй камень оказался необработанным, и ученые предполагают, что он может изображать Солнце.

Пока остается много вопросов, связанных с необычной находкой, а жители древнего поселения являются еще большей загадкой. Возможно, ученые действительна нашли древнейшую в мире звездную карту.

На данный момент самой старой звездной картой является рукопись на пергаменте, авторство которой приписывается греческому астроному Гиппарху, чей звездный каталог историки искали на протяжении веков.

Но если датировка найденного каменного диска будет подтверждена, то он станет предшественником работы Гиппарха.

Напомним, в Китае в гробнице нашли 2000-летний астрономический календарь. По словам археологов, календарь состоит из 23 деревянных дощечек.