Золотое яйцо в океане больно ударило по самолюбию ученых: до сих пор не могут разгадать эту тайну

За три месяца ученым так и не удалось продвинуться в своем исследовании — они все еще не знают, что это такое и кому принадлежит.

В начале сентября прошлого года на глубине более 3000 метров под поверхностью океана у побережья Аляски, где нет и намека на солнечный свет, ученые наткнулись на нечто необычное — странный золотой шар, прикрепленный к камню, пишет Science Alert.

Таинственный шар был обнаружен подводным аппаратом с дистанционным управлением NOAA Ocean Exploration. Ученые заметили, что "золотое яйцо" было плотно прикреплено к камню, усеянному белыми губками, его диаметр составлял около 10 сантиметров, а на одной стороне виднелась зияющая дыра.

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По словам участников экспедиции, было не совсем ясно, что перед ними. Изначально, просматривая трансляцию, ученые предположили, что перед ними может быть оболочка яйца неизвестного вида, мертвая губка или коралл.

Ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца в океане Фото: SWNS

Авторы исследования также отмечают, что странным кажется и отверстие на золотом шаре, создается впечатление, что нечто пыталось проникнуть в него или напротив — покинуть. По словам глубоководного эколога Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании, чем бы не был этот шар, тому, что в нем находилось, вероятно, предстояло еще вырасти.

Основная гипотеза состоит в том, что золотой шар, найденный на дне океана, является яйцом. Ученые пришли к такому выводу, основываясь на нескольких факторах:

во-первых, текстура шара мясистая и не имеет очевидной анатомии;

во-вторых, отверстие на поверхности предполагает, что что-то вышло или вошло.

Однако проблема заключается в том, что золотой шар не похож ни на одно яйцо, известное науке. Ученые сходятся во мнении, что не встречали подобного ранее, и признают, что оно вероятно принадлежит какому-то крупному виду, так как его размеры весьма впечатляющими. Еще одной не состыковкой является то, что, морские обитатели, как правило, оставляют целую кладку яиц, однако этот экземпляр был обнаружен в единственном числе.

Далее ученые использовали роботизированную руку на подводном аппарате и смогли осторожно подтолкнуть объект, а затем забрали его из океана для дальнейшего изучения. Авторы исследования планировали провести ДНК анализ, чтобы установить личность того, кто оставил на дне океана загадочный шар.

По словам координатора исследований из NOAA Ocean Exploration Сэма Кандино, несмотря на то, что ученым удалось забрать золотой шар со дна океана и доставить его в лабораторию, им с командой до сих пор не удалось идентифицировать яйцо. Единственное, что ученые смогли подтвердить — это его биологическое происхождение.

Кандино отвечает, что это исследование оказалось "несколько унизительным", так как ученые не могут разгадать тайну золотого шара в течение трех месяцев. Однако они также признают, оно является еще одним напоминанием о том, как мало сегодня нам известно о нашей планете, и как много всего нам предстоит узнать. Команда надеется, что им удастся узнать больше о загадочном шаре на дне океана, используя коллективный опыт научного сообщества с помощью более сложных инструментов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана.