Тайна Лавового поля Сноу-Шу: на кадре из космоса видны кофе и какао возрастом в миллионы лет

Новые снимки проливают свет на тайны этой вулканической области на севере Британской Колумбии, особенности которой видны даже из космоса.

На северо-западе Канады находится удивительная вулканическая область получившая название в честь некоторых любимых человечеством зимних вещей. Эта область носит название Лавовое поле Сноу-Шу и известно такими достопримечательностями, как Кофе и Какао — местные кратеры, являющиеся часть вулканического комплекса горы Эдзиза в Британской Колумбии, пишет SciTechDaily.

Ученым известно, что шлаковые конусы, стратовулканы и лавовые купола в этой области образовались в результате серии извержений, происходивших здесь в течение нескольких миллионов лет. Удивительный кадр этой местности был сделан OLI-2 (Operational Land Imager-2) спутника Landsat 9: на кадре виден стратовулкан Эдзиза с заполненной льдом вершинной кальдерой, образовавшийся около миллиона лет назад. Высота этой горы составляет 2786 метров, а потому заслужено является одним из самых высоких вулканов Канады. К слову, склоны Эдзизы еще около 10 000 лет назад были источником обсидиана, которым торговали на региональном уровне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Лавовое поле Сноу-Шу простирается на юг и юго-запад от Ледяного пика и является одним из самых молодых объектов вулканического комплекса Эдзиза. Ученые считают, что лавовое поле было образовано в результате крайнего вулканического цикла за последние 20 000 лет.

Базальтовое пространство лавового поля подчеркивают несколько шлаковых конусов, среди которых кратер Кофе и кратер Какао — они получили свое название из-за насыщенных коричневых оттенков. Впрочем, на новом фото, сделанном из космоса, цвет скал скрыт под белым снегом.

Ученые отмечают, что эта лавовая область представляет собой отдаленную и дикую местность и располагается на территории провинциального парка горы Эдзиза. Местные власти запретили вход в парк на авто, а потому добраться в это удивительное место можно лишь пешком или на гидросамолете. Исследователи также обнаружили, что эта удивительная местность стала домом для диких животных, таких как лоси, карибу и медведи гризли.

Кроме того Лавовое поле Сноу-Шу является объектом исследования геологов, так как их интересуют местные потоки лавы. Ученые изучают охлажденную льдом лаву и надуются, что это поможет оценить прошлую толщину льда в других вулканических регионах Земли.

Ранее Фокус писал о том, что почему на фото из космоса Земля выглядит как водный мир.