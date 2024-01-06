Украинские полярники показали маленьких и милых пингвинят (фото)

На острове Галиндез из яиц вылупилось уже более 750 птенцов субантарктических пингвинов. Впрочем новых маленьких пернатых станет больше в середине января.

У станции "Академик Вернадский" пернатое пополнение, а вскоре ожидается настоящий "бэби-бум". Фото маленьких пингвинят опубликовали на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

По словам биолога 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадима Ткаченко, на острове Галиндез уже вылупилось из яиц более 750 птенцов субантарктических пингвинов.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

В частности, это лишь менее 16% от всех яиц, которые пингвины отложили на острове. Поэтому полярники говорят, что настоящий "бэби-бум", а именно увеличение количества новых пингвинят, начнется где-то в середине января.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Среди малышей есть как совсем маленькие, так и пернатые, которые уже подросли и начинают догонять по размерам своих родителей.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Сообщается, что уже взрослых малышей, которые вылупились первыми, на острове Галиндез только 6. Яйца с ними взрослые пингвины отложили в начале ноября. Еще немного, и они смогут перейти в "ясли".

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Все остальные пернатые, которые родились позже, несколько недель будут находиться под опекой родителей в уютных гнездах.

Напомним, в ноябре украинские полярники рассказывали, пернатые птицы отложили первые яйца. Отмечалось, что пингвины создают пары и вместе ухаживают за своими малышами. Успешность гнездования пернатых зависит от нескольких факторов. Собственно, в море должно быть достаточно криля и какими будут погодные условия.

Также недавно в Национальном антарктическом научном центре показывали, как пернатые качаются на айсберге. Среди привычных субантарктических пингвинов