Угроза повсюду: названа бытовая техника, которая может навредить питомцу

Исследователи назвали электронику в нашем доме, способную навредить ментальному здоровью домашних животных.

Сирены, гром, звуки работающего пылесоса и фейерверки — все это может нанести вред нашим питомцам. На них также могут негативно влиять более тонкие звуки, которые не воспринимаются человеческими ушами, пишет Inverse.

Но как узнать, что слышат наши питомцы и что доставляет дискомфорт животным, если мы даже не способны услышать это сами. По словам почетного профессора поведенческой медицины в Колледже ветеринарной медицины Корнелльского университета Кэтрин Хоупт, понимание слуховых способностей наших питомцев и "тихой какофонии" нашего дома может помочь выявить раздражители.

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Например, в практике профессора Хоупт был случай, когда пожилая пара заметила, что их собака начала вести себя чрезвычайно странною. Они отнесли животное в ветеринарную клинику, где им выставили огромный счет, но так и не назвали причины плохого самочувствия питомца. Однако владельцы заметили, что самочувствие животного значительно улучшилось, как только они покинули дом. Позже выяснилось, что пара пожилых людей потеряла слух и попросту не слышала сигнал дымовой сигнализации, свидетельствующий о необходимости замены батарейки.

Что слышат питомцы, чего не могут слышать люди?

Кошки способны слышать звуки на частоте до 64 000 Гц, а собаки — до 45 000 Гц, но люди — лишь до 20 000 Гц. В предыдущем исследовании, проведенном британскими учеными в 2015 году, команда оценила потенциальные причины судорог у кошек с состоянием, называемым кошачьими аудиогенными рефлекторными судорогами.

Результаты показали, что приступы у питомцев в 96% случаев были спровоцированными звуками в доме, например:

звонком телефона;

падением металлической ложки;

постукиванием по стеклу;

шуршанием бумаги или пластиковых пакетов;

набором текста на клавиатуре.

Это состояние гораздо более серьезное, чем простое беспокойство из-за звука, но оно демонстрирует, насколько чувствителен слух животного. Более того, другое исследование также показало, что окружающие лабораторные звуки способны нарушать эндокринный цикл и циклы сна у животных.

Как защитить питомца

По словам Хуопт, увы, мы не можем защитить наших питомцев от всех звуков, которые их пугают. И все же, нечто сделать мы все же в состоянии. Например, профессор рекомендует отдать предпочтение более тихим пылесосам, а также следить за микроволновой плитой — по возможности приглушая ее звуки.

Однако лучшее, что мы все же можем сделать, это следить за поведением своего питомца, в особенности за тем, как они ведут себя возле определенных гаджетов. По словам Хоуп, добавляя в свой дом новую электронику, стоит убедиться, что ваш питомец не страдает от звуков, которые оно издает. В противном случае, нам следует отказаться от такой бытовой техники, чтобы защитить психическое здоровье питомца.

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