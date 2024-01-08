Новая ракета-носитель отправила первый за 50 лет посадочный аппарат США на Луну (видео)

Ракета-носитель Vulcan успешно вывела в космос посадочный модуль Peregrine от частной компании.

В понедельник, 8 января, на борту ракеты-носителя Vulcan от компании United Launch Alliance в космос полетел первый в истории частный американский посадочный модуль Peregrine от компании Astrobotic. Впервые с 1972 года американский аппарат отправился на Луну и если все пойдет по плану, то 23 февраля на поверхности Луны приземлится первый в истории частный космический аппарат, пишет Space.

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Ракета-носитель Vulcan отправилась в первый полет в космос вместе с первым американским частным посадочным модулем Peregrine. Эта ракета должна заменить известные ракеты-носители Atlas V и Delta IV от компании United Launch Alliance, которые ранее вывели на орбиту много важных космических аппаратов NASA. Интересно, что первая ступень новой ракеты оснащена двумя двигателями BE-4 от компании Blue Origin, поэтому данный полет является важным и для аэрокосмической компании Джеффа Безоса. Дело в том, что этими же двигателями будет оснащена и первая ступень будущей многоразовой ракеты-носителя New Glenn от Blue Origin.

Ракета-носитель Vulcan отправилась в первый полет в космос вместе с первым американским частным посадочным модулем Peregrine Фото: space.com

Что касается посадочного модуля Peregrine от компании Astrobotic, то он должен совершить посадку на Луне 23 февраля и станет таким образом первым частным космическим аппаратом, который когда-либо приземлялся на поверхности Луны. Ну а для США данная миссия имеет ключевое значение в том планет, что с 1972 года еще ни один американский аппарат на приземлялся на Луне.

Основная задача посадочного модуля состоит в подготовке почвы для будущей миссии NASA с экипажем на Луну, запланированной на следующий год. Посадочный модуль оснащен разными научными приборами, с помощью которых он будет исследовать поверхность Луны и окружающую среду. Также на борту Peregrine находится небольшой луноход, который совершит путешествие по поверхности Луне в научных целях.

Среди задач модуля Peregrine - поиск воды на Луне и изучение того, как происходит циркуляция этого важнейшего ресурса для будущих миссий с экипажем на спутнике Земли. Приборы посадочного модуля будут изучать уровень солнечного излучения, поверхностного и подповерхностного водяного льда, магнитное поле чрезвычайно разреженный слой газа, называемый экзосферой. Приборы будут анализировать состав лунной экзосферы и следить за тем, как он меняется в течение примерно 10 дней, пока будет работать Peregrine.

Среди задач модуля Peregrine - поиск воды на Луне и изучение того, как происходит циркуляция этого важнейшего ресурса для будущих миссий с экипажем на спутнике Земли Фото: The Guardian

Ракета Vulcan, высотой 62 метра, успешно взлетела и примерно через 5 минут произошло отделение верхней ступени, которая дальше продолжила путешествие на орбиту. Примерно через 50 минут после старта посадочный модуль Peregrine был отправлен в космос и направился к Луне.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что от неконтролируемой эксплуатации лунных ресурсов могут пострадать важные научные объекты на Луне. Научные исследования и добыча ценных ресурсов на Луне могут столкнуться в противостоянии в течение следующих нескольких лет.