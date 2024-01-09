Стать Суперменом на Луне: поможет ли низкая гравитация выжить после прыжка с высоты

Исследователи говорят, что даже при низкой гравитации на спутнике Земли, прыжки с большой высоты остаются рискованной затеей.

В свете предстоящих полетов человека на Луну, в Сети обсуждается много вопросов, среди которых попадаются и достаточно интересные. Например, что будет с человеком если он упадет с небоскреба на Луне? Несмотря на дикость такого предположения, у науки есть ответ, пишет IFLScience.

В реальности любое падение на поверхность Луны потенциально может оказаться последним. Ярким примером тому служит прогулка астронавта Джона Янга по лунной поверхности.

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"Я решил прыгнуть и поднялся на 1,2 метра в высоту. Когда же я попробовал приземлиться обратно, то вес моего рюкзака потянул меня вниз и я начал падать на спину. Я пытался выровняться в полете, но так и не смог. В итоге, я упал с высоты 1,2 метра прямо на собственный рюкзак", — рассказывал Янг.

"Мысль о том, что я сейчас умру, пронеслась у меня в голове. Это был единственный раз за все время пребывания на Луне, когда я запаниковал. Очевидно, что мой костюм и рюкзак не были предназначены для того, чтобы выдержать падение с 1,2 метров", — продолжает астронавт.

Но если бы костюм астронавта не был проблемой, а система подачи кислорода была бы более удобной. Может ли низка гравитация на Луне позволить человеку прыгнуть с большой высоты и остаться невредимым?

Несмотря на то, что низка сила гравитации поможет благополучно приземлиться, спрыгнув с небольшой высоты, она не поможет при падении с небоскреба. Во время свободного падения на Земле вы достигаете предельной скорости, при которой сила сопротивления воздуха, равна силе гравитации. В этот момент дальнейшего ускорения уже не происходит.

Для парашютиста с распростертыми руками и ногами скорость падения составляет около 200 км/ч, хотя он может увеличивать скорость ныряя головой или ногами вниз, уменьшая сопротивление. На больших высотах, где воздух разрежен, а значит меньше и сопротивление, скорость падение увеличивается. Например, Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 39 км и достиг скорости звука (343 м/с).

Известно, что на Земле ускорение свободного падения составляет около 9,8 м/с², тогда как на Луне оно составляет 1,6 м/с². Но опасность кроется в другом, на Луне очень разрежена атмосфера, а это значит, что сила сопротивления, которая замедлила бы падение например, с 40-го этажа, будет очень небольшой.

Например, если на Луне вы упадете с высоты 100 метров, тогда к моменту соприкосновения с поверхностью спутника вы достигнете скорости 64,4 километров в час. В этом случае, скорее всего, вы получите травму, но не погибните. Но если спрыгнуть с небоскреба на Луне, тогда скорость падения составит 185,5 километров в час, а этого более чем достаточно, чтобы погибнуть.

Напомним, ученые объяснили, почему гравитация тянет нас вниз, а не толкает вверх. Для того, чтобы понять природу гравитации, нужно понять суть пространства-времени.