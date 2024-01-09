Магия Земли: почему некоторые ливни никогда не достигают поверхности планеты (фото)

Исследователи объяснили, почему некоторые облака, создающие видимость сильного дождя, так и не роняют ни одной капли на поверхность Земли.

Порой каждый из нас попадал в ситуацию, когда издалека казалось, что впереди виднеется "активное пятно дождя", исходящего из плотного облачного покрова, но позже обнаруживалось, что земля под ним полностью сухая, пишет IFLScience.

Исследователи объяснили этот феномен, также известный как вирга — дождь, испаряющийся, так и не достигнув поверхности планеты. В переводе с латинского вирга переводится как "жезл" или "ветвь", и относится к пучкам, прикрепленным к нижней стороне дождевых облаков, создающих видимость сильного дождя. Однако в отличие от обычного дождя, потоки вирга никогда не достигают земли.

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По словам исследователей эти дождевые облака порой также называют облаками-медузами. По сути, они действуют так же, как и те, которые производят обычный дождь. Вигра образуется лишь тогда, когда дождевые капли встречают слой сухого или теплого воздуха на своем пути к поверхности планеты. Эти низкие участки теплого воздуха заставляют капли дождя испаряться по мере их прохождения, что фактически останавливает образование осадков в виде дождя.

Как правило, полосы опускаются вертикально под облако, но порой также могут зацепляться на своих концах почти горизонтально. По словам ученых, такое поведение может быть вызвано сильным порывом ветра, но чаще происходит, когда капли испаряются ближе к поверхности планете. Таким образом конечная скорость падения частиц уменьшается по мере их движения.

Особенно красиво образования выглядят на закате Фото: Wikimedia Commons

Когда вигра возникает в облаках среднего и высокого уровня, капли состоят из кристаллов льда, а также кажутся бледными. Однако, если вигра возникает в облаках низкого уровня она состоит из капель воды, а ее цвет может быть серым. Также существуют так называемые "осенние дыры", представляющие собой отдельные вигры, образованные в результате прохождения самолета через облачный покров среднего уровня.

Ученые предупреждают, что вигры могут быть опасными для самолетов из-за образования микропорывов: во время испарения по мере приближения к поверхности, капли охлаждают воздух вокруг себя, в результате чего холодный воздух над ними внезапно опускается. Известно, что подобные микропорывы могут вызвать умеренную и сильную турбулентность.

Как правило, вигры образуются в пустынях или на больших высотах, а также могут встречаться в перисто-кучевых, высококучевых, высокослоистых, нимбослоистых, кучево-дождевых, кучевых и слоисто-кучевых облаках. Отметим, что это явление вовсе не является редким, однако при правильном освещении оно может выглядеть весьма эффектно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему облака "плывут по небу".