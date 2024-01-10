Охрана, отмена. NASA отложило возвращение человека на Луну: причина в компании Илона Маска

Высадка астронавтов на Луну не состоится в следующем году, как планировалось, из-за проблем у компании SpaceX и других технических трудностей.

Из-за разных технических проблем, которые связаны с разработкой посадочного модуля, новых скафандров и с конструкцией космического корабля, NASA решило перенести ранее запланированную на 2025 год высадку астронавтов на Луну, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

О том, что NASA переносит возвращение человека на Луну в рамках новой лунной программы Artemis, запланированной на конец 2025 года, на сентябрь 2026 года, заявил администратор космического агентства США Билл Нельсон. Теперь только в 2026 году экипаж из 4 астронавтов, где впервые будет женщина и представитель не европеоидной расы, смогут ступить на поверхность Луны в первый раз после завершения миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Возвращение на Луну должно состояться во время миссии под названием Artemis 3, но из-за того, что ее перенесли, также пришлось изменить дату запуска миссии Artemis 2, ранее запланированную на ноябрь этого года. Теперь 4 астронавта в ходе этой миссии облетят Луну и вернутся обратно на космическом корабле только в сентябре 2025 года. Напоминаем, что в конце 2022 года такой же полет совершил во время миссии Artemis 1 космический корабль Orion без экипажа на борту.

Проблемы с посадочной системой SpaceX

Основные причины изменения планов NASA относительно Луны связаны с тем, что нужно решить некоторые технические проблемы. В частности, речь идет о том, что в качестве посадочного модуля для астронавтов, которые должны приземлиться на Луне будет использоваться один из вариантов ракетной системы Starship от компании Илона Маска SpaceX. Но 2 испытания данной ракеты в 2023 году закончились катастрофой. То есть у SpaceX впереди еще долгий путь к созданию лунной посадочной системы. Хотя компания Илона Маска запланировала осуществить третий испытательный полет Starship в феврале этого года.

Проблемы со скафандрами

Из-за того, что пока нет готового варианта лунного посадочного модуля подрядчик NASA, который был выбран для изготовления новых скафандров, не может провести тест одежды для астронавтов. Ведь нужно проверить взаимодействие скафандров с посадочной системой и на основе этого создать симуляторы, где астронавты будут проходить тренировки перед полетом.

Проблема с космическим кораблем

Еще одной причиной переноса возвращения астронавтов на Луну являются выявленные технические проблемы у космического корабля Orion. Тепловой экран корабля, который не позволяет ему сгореть при вхождении в атмосферу Земли, неожиданно сильно пострадал, после того как Orion в 2022 году успешно облетел Луну и вернулся обратно на Землю. Поэтому NASA нужно решить эту проблему и успеть еще до запуска миссии Artemis 2.

Фотография Луны, сделанная камерой космического корабля Orion Фото: NASA

Лунная космическая станция

В то же время NASA планирует, что экипаж миссии Artemis 4 уже в 2028 году сможет отправиться на Луну с остановкой на новой космической станции Gateway в 2028 году. То есть эта станция должна быть построена на орбите вокруг Луны уже через 4 года. Планируется, что все дальнейшие миссии на Луну, а затем и на Марс, будут использовать эту станцию в качестве перевалочного пункта.

В то же время NASA планирует, что экипаж миссии Artemis 4 уже в 2028 году сможет отправиться на Луну с остановкой на новой космической станции Gateway в 2028 году. То есть эта станция должна быть построена на орбите вокруг Луны уже через 4 года Фото: NASA

Основная задача новой лунной программы NASA состоит в том, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на спутнике Земли, что включает в себя строительство баз в районе Южного полюса Луны и добычу полезных ресурсов.

Как уже писал Фокус, у посадочного модуля компании Astrobotic под названием Peregrine, всего через несколько часов после запуска в космос возникли технические проблемы. Модуль должен был приземлиться на Луне и провести научные исследования в течение 10 дней, но теперь известно, что он не долетит до спутника Земли, ведь у него возникла утечка топлива.