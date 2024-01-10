Уберите детей от экранов: всего лишь час с планшетом может навредить ребенку

Исследователи выяснили, какие последствия могут вызывать гаджеты у самых маленьких детей.

В новом исследовании говорится, что всего час с планшетом, телефоном или перед телевизором может ухудшить способность малышей воспринимать окружающий мир, пишет DailyMail.

Ученые из Университета Дрекселя в Филадельфии полагают, что любое время за экраном, начиная с годовалого возраста, связано с двукратным увеличением риска необычного сенсорного поведения. Например, дети прекращают реагировать, когда их зовут.

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При этом каждый дополнительный час экранного времени в будущем удваивал риск возникновения проблем с сенсорным поведением.

Дети с нарушением сенсорной обработки (НСО), которое часто сочетается с синдромом дефицита внимания (СДВГ) и расстройством аутистического спектра (РАС), могут быть очень чувствительны к свету и громким звукам или же наоборот, искать дополнительную стимуляцию.

В последствии у детей могут проявиться такие симптомы как задержка речи, плохое когнитивное функционирование и даже развитие аутизма.

Врачи Университета Дрекселя проанализировали данные почти 1500 детей, взятых в период с 2011 по 2014 год. Родителей спрашивали о времени, которое их дети проводили за экранами в возрасте 12, 18 и 24 месяцев.

Около 11% родителей заявили, что их ребенок не смотрел телевизор и не использовал другие гаджеты в возрасте 18 месяцев.

48% опрошенных заявили, что их дети смотрят медиа около получаса в день, 18% сообщили, что их дети смотрят медиа по два часа в день, а 8% сообщили, что их дети смотрят от трех до пяти часов в день.

Согласно результатам исследования, в 12 месяцев любая продолжительность экранного времени была связана с наибольшим риском нарушения сенсорного поведения, связанного с неспособностью адекватно реагировать на стимулы в окружающей среде.

К 18 месяцам каждый дополнительный час экранного времени увеличивал на 23% вероятность возникновения проблем. Дети пытались избегать сенсорных ощущений и мало реагировали на внешние раздражители, такие как произнесение их имени.

Через 24 месяца каждый дополнительный час экранного времени был связан с 20-процентным ростом вероятности того, что дети начнут искать дополнительные сенсорные стимулы.

"Учитывая связь между большим количеством времени перед экраном и растущим списком проблем развития и поведения, малышам с такими симптомами может быть полезно пройти обследование", — говорит ведущий автор и доцент кафедры психиатрии в Медицинском колледже Дрекселя Карен Хеффлер.

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