Звезды нарушают теорию относительности Эйнштейна: в космосе выявлена гравитационная аномалия

Ученые считают, что они обнаружили признаки несоответствия современных законов физики в движении удаленных друг от друга, но связанных в одной системе, двойных звезд.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, ученые обнаружили в системах двойных звезд признаки гравитационной аномалии, которая не соответствует теории относительности Эйнштейна, пишет ScienceAlert.

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Главной теорией, которая объясняет природу гравитации, является общая теория относительности Альберта Эйнштейна, описывающая, как гравитация искривляет ткань пространства-времени. Но во Вселенной существует много моментов, которые знаменитая теория объяснить не в силах. Например, теория относительности не работает в центрах черных дыры, на ранних этапах существования Вселенной и плохо сочетается с квантовой механикой.

Гравитационная аномалия

Из-за этого некоторые физики считают, что гравитация работает не совсем так, как предсказывал Эйнштейн. Альтернативные теории гравитации не являются общепризнанными, но иногда о них снова заходит речь, когда астрофизики находят нечто необычное в космосе.

Авторы нового исследования обнаружили гравитационную аномалию в системах из двух звезд, которые сильно удалены друг от друга. Эта аномалия, возникающая при низком ускорении, снова бросила вызов теории относительности Эйнштейна.

Ученые провели наблюдение за почти 2500 двойных звездных систем, где две звезды сильно удалены друг от друга и пришли к выводу, что стандартная гравитация нарушается в определенных точках внутри этих систем. Эти гравитационные аномалии были обнаружены при изучении орбитальных движений звезд. Авторы исследования, еще в середине прошлого года предположили, что их открытие является доказательством альтернативной теории гравитации под названием Модифицированная ньютоновская динамика или MOND.

Авторы нового исследования обнаружили гравитационную аномалию в системах из двух звезд, которые сильно удалены друг от друга Фото: NASA

Но некоторые ученые заявили, то на самом деле в этой аномалии нет ничего аномального, и так называемое нарушение гравитации, связано с влиянием невидимых спутников двойных звезд. То есть, более сильное, чем ожидалось, ускорение движения звезд скорее всего были вызваны гравитационным влиянием незамеченных авторами исследования объектов.

Ученые решили провести новые измерения, но уже в двойных звездных системах, где звезды расположены близко друг к другу. Результате показали, что никаких нарушений законов физики в данном случае нет.

Аномалия нарушает теорию относительности Эйнштейна

Авторы исследования, представили результаты новых наблюдений за удаленными друг от друга на 2000 астрономических единиц звездами в двойных системах, в начале этого года. Результаты снова показали наличие повышения скорости движения звезд при низком ускорении, что противоречит законам классической механики. При этом противоречия возникали независимо от того, как показало моделирование, присутствует ли темная материя или нет.

Авторы исследования говорят, что данная гравитационная аномалия нарушает законы Ньютона и теорию относительности Эйнштейна, поэтому ее обнаружение имеет огромные последствия для космологии и физики. Также ученые считают, что стандартная космологическая модель Вселенной, основанная на теории относительности, кажется, уже больше не является актуальной.

Хотя ученые признают, что нужно собрать больше доказательств того, что гравитация может работать не так, как предполагал Эйнштейн. А для этого нужно провести больше наблюдений за космосом.

Как уже писал Фокус, новые измерения плотности темной энергии, отвечающей за ускоренное расширение Вселенной, могут намекать на существование неизвестной физики.

Также Фокус писал об одной из концепций, возникшей благодаря теории относительности Эйнштейна, то есть о пространственно-временном континууме и о том, что он из себя представляет.