Рожденный в хаосе. Мощное землетрясение в Японии добавило к береговой линии 250 м земли (фото)

Исследователи изучили береговую линию на спутниковых снимках и обнаружили, что она значительно расширилась после стихийного бедствия.

1 января около 16:10 по местному времени в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6. От местных властей поступил приказ эвакуировать пострадавшие прибрежные районы, которые значительно пострадали от подъема земли, пишет Space.

Спутниковые данные местности до и после землетрясения зафиксировали интенсивное поднятие земли, которое расширило береговую линию японского полуострова Ното на 250 метров. Снимками последствий землетрясения в X (ранее Twitter) поделился Нахель Бельгерзе. На кадрах видно, что морское дно поднялось над водой, образовав новые обнаженные пляжи. Отметим, что кадры показывают изменения береговой линии после того, как землетрясение и цунами утихли, в результате чего некоторые порты остались полностью сухими.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несколько дней команда из Института исследования землетрясений проводила полевые исследования вдоль северо-западного побережья полуострова Ното. Команда отмечает, что им удалось обнаружить следы сопутствующего сейсмического поднятия побережья, связанного с землетрясением, в 10 местах. Результаты также свидетельствуют о том, что температура сопутствующего сейсмического поднятия побережья, вероятно, уменьшается к югу от Кайсо и Акасаки.

Команда также выявила пятна воды на стенах прибрежных зданий в районе порта Акасаки: ученые предполагают, что землетрясение также вызвало цунами в районе порта, волны которого достигли 4,2 метра.

Фото последствий сильнейшего землетрясения в Японии были получены с помощью усовершенствованного спутника наблюдений за землей-2 (ALOS-2), принадлежащего Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA). Используя спутниковые данные, ученые смогли сравнить местную береговую линию в период с июня 2023 года по 2 января 2024. Ученые отмечают, что в результате землетрясения береговая линия сместилась в сторону моря сразу в нескольких районах, в том числе в порту Нафуне, городе Вадзима и заливе Миназуки.

Отметим, что в данный момент ученые все еще продолжают полевые исследования, чтобы узнать больше о причинах землетрясения и его последствиях для местных прибрежных сообществ.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Японии появился новый остров, рожденный безымянным вулканом.