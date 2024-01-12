Как защитить собаку от сильных морозов: несколько советов помогут обезопасить питомца на прогулке

Исследователи рассказали, что прогулки в снежную и холодную погоду могут навредить животному. Хорошие новости — этого можно избежать.

Большинство владельцев домашних животных хорошо осведомлены о мерах, которые помогут обезопасить питомцев летом. Однако опросы свидетельствуют о том, что далеко не все знают, что холодная зимняя погода также может нанести вред питомцу, пишет Daily Mail.

Как и люди, собаки также могут страдать, когда температура воздуха падает, а потому стоит убедиться, что вы принимаете правильные меры, чтобы защитить питомца от холода. Многие собаки любят играть и бегать в снегу, однако ветеринары предупреждают, что это может быть небезопасно для некоторых пород собак.

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В то время как некоторые собаки с густой и длинной шерстью могут спокойно наслаждаться прохладой на открытом воздухе, владельцам более мелких и короткошерстых пород стоит предпринять больше шагов, чтобы не дать животным замерзнуть.

По словам ветеринара Бена Вета, держать питомца в тепле в холодную погоду является обязательным, а породам с более короткой шерстью потребуется дополнительное утепление в виде зимней одежды. Однако далеко не всем питомцам понравится носить одежду, а потому эксперты советуют приучать животных "постепенно и позитивно".

Ветеринар также советует проверять лапы собак, чтобы снег не скатывался в них и не причинял животным боль. Не менее опасной для питомцев может оказаться и каменная соль, используемая для защиты дорог и тротуаров от льда. Попав на лапы животных она может вызвать раздражение, кроме того следует следить, чтобы питомец не глотал ее — это может быть опасно.

Опасность соли на дорогах заключается в том, что ветеринары не могут сказать, какого количества достаточно для появления "признаков токсичности". В то же время, по словам ученым, даже малое количество соли может быть опасным для питомцев. Ученые предупреждают, что проглатывание может привести к повышению концентрации натрия в крови, что вызывает жажду, рвоту, а также вялость. В самых тяжелых случаях может возникнуть риск судорог и повреждения почек.

Вет также советует тщательно вытирать лапы, шерсть на ногах и животах питомца после прогулки. Ели вы заподозрили, что ваш питомец наглотался соли на улице, вам следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

Понимание того, когда может быть слишком холодно для прогулок, также чрезвычайно важно. По данным ученых из Университета Тафтса в Массачусетсе температура от -1°C до 4°C "потенциально небезопасна" для собак мелких и средних размеров. В результате ветеринары не советуют длительные прогулки с питомцами во время морозов, поскольку это может повлиять на температуру их тела.

Ученые также советуют обращать внимание на бледность десен, дрожь, скованность движений и нежелание двигаться — все это является потенциальными признаками переохлаждения. Если у вашего питомца проявляются какие-либо из этих признаков, вам следует немедленно занести его в дом и завернуть в теплую ткань. После этого владельцам следует обратиться за консультацией к ветеринару.

По словам ветеринарного доктора Ника Хорнимана, чтобы немного обезопасить питомцев в холодную погоду, следует также отправляться на прогулку в солнечное время суток — это наиболее безопасный вариант. По мере снижения температуры лучше всего гулять со своим пушистым другом с 8:00 до 15:00 в течение получаса или меньше.

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