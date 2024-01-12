Солнце убьет нас всех, но это еще не конец: ученые говорят, что Земля получит второй шанс

Исследователи говорят, что даже после смерти звезды наша планета снова сможет стать обитаемой.

Новое исследование показывает, что не стоит сбрасывать со счетов старые звезды, как хозяев планет, на которых присутствует жизнь, даже если эти звезды умерли, пишет IFLScience.

Решающим фактором, который влияет на зарождение жизни на планетах, является звездный ветер. Магнитное поле Земли защищает нас от потока частица, выбрасываемых Солнцем. Ситуация меняется, когда молодые звезды начинают постепенно расти в размерах.

По мере старения таких звезд, как Солнце, разрушительные извержения на их поверхности становятся менее вероятными. В свою очередь, это повышает шансы на сохранение жизни на планетах поблизости.

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Звезды похожие на Солнце или просто старые звезды действительно хороши, но только до определенного момента. Нашему Солнцу и многим подобным ему звездам, суждено стать красными гигантами. Дело в том, что когда в ядре звезды заканчивается водород, она сперва сжимается, воспламеняя гелий, а потом начинает раздуваться.

Ученые полагают, что когда Солнце превратится в красного гиганта, его внешние слои достанут до орбиты Земли. Плотность этой плазмы будет низкая, но такое соседство однозначно уничтожит все живое на планете.

Поскольку фаза красного гиганта характеризуется выбросом мощных звездных ветров, обитаемая зона звезды отодвигается дальше. Такая новость может быть хорошей для спутников газовых гигантов, но не для скалистых планет. Первым сгорят Венера и Меркурий, а за ними могут последовать Земля и Марс.

Далее красные гиганты сбрасывают свои слои, после чего остается только сжатое ядро. Остатки таких мертвых звезд называют белыми карликами. Они не отправляют в космос звездных ветров и остаются стабильными на протяжении миллиардов лет, что снова сделает близлежащие планеты отличным местом для жизни.

Исследователи подтверждают, что переход от обычной звезды до красного карлика происходит слишком быстро, чтобы жизнь могла адаптироваться к переменам. Но старые звезды и белые карлики должны рассматриваться как потенциальные хозяева обитаемых планет.

Напомним, Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.