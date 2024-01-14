Фокус собрал самые необычные теории, которые предполагают существование Матрицы и даже целых Вселенных внутри черных дыр.

Как бы нам не хотелось думать, что наука разгадала большинство тайн Вселенной, на самом деле мы до сих пор обладаем лишь крошечной долей знаний. И время от времени появляется новая теория, которая полностью меняет наше представление обо всем, что мы считали известным, и направляет нас по новому пути, который, возможно, дает ключ ко всем вопросам, которые пока остаются без ответа.

Ни одна из представленных ниже гипотез не была окончательно подтверждена, однако — они также не были полностью опровергнуты.

Теория Экпиротической Вселенной — вместо теории Большого взрыва

Эта теория представляет собой альтернативу широко принятой теории Большого Взрыва, согласно которому Вселенная возникла из сингулярности. Теория же Экпиротической Вселенной говорит о том, что наша Вселенная образовалась в результате столкновения двух других.

Считается, что это столкновение имело эффект "сброса" нашей вселенной, и после этого она начала расширяться, как и в теории Большого Взрыва.

Однако вместо бесконечного расширения теория утверждает, что однажды Вселенная начнет сжиматься, неизбежно приводя к тому, что некоторые астрофизики называют Большим Сжатием. Затем весь импульс и энергия, участвующие в Большом Сжатии, порождают еще одно монументальное столкновение, в результате чего Вселенная снова сбрасывается, чтобы цикл мог повторяться вечно.

Белые дыры или черные?

Все знают о черных дырах и том, как их огромное гравитационное поле всасывает все вокруг, включая свет. Но что насчет белых дыр?

Теоретически они являются точной противоположностью черных дыр и вместо того, чтобы всасывать вещество, они его выбрасывают. Однако ученые никогда не наблюдали ни одной белой дыры, поэтому неясно, как они могли бы функционировать: как противоположный конец черной дыры, врата червоточины или что-то еще.

Белые дыры могут быть противоположным концом черных дыр Фото: Future/Adam Smith

Если бы белая дыра действительно выбрасывала вещество, которое поглощается черной дырой, это вещество должно было бы каким-то образом обойти сингулярность. В настоящее время мы действительно не знаем, что происходит с веществом, попавшим в черную дыру. Дело в том, что все черные дыры, которые мы наблюдали, имеют горизонт событий, который мешает нам проводить прямые наблюдения. Так что, если мы когда-либо надеемся доказать существование белых дыр в будущем, нам, возможно, придется пересмотреть наше понимание законов физики.

Парадокс Ферми и Великое молчание

Впервые предложенный физиками Энрико Ферми и Майклом Х. Хартом, Парадокс Ферми утверждает, что если уравнение Дрейка верно, и в Млечном Пути действительно существуют миллионы разумных форм жизни, то логично предположить, что мы должны были бы заметить какой-то сигнал хотя бы от одного из них к настоящему моменту. Этот аргумент получил название Великое молчание.

За годы было предложено несколько интересных теорий, объясняющих это Великое молчание, среди них, возможно, самая интересная и фантастическая предполагает, что мы все проживаем внутри компьютерной симуляции, подобной Матрице.

Теория симуляции — поработали инопланетяне?

Эта теория предполагает, что мы все можем жить в компьютерной симуляции, созданной инопланетной расой в далекой галактике. Возможно, это звучит как идея, выдуманная фанатом научно-фантастических фильмов. Но имеется целый пул физиков-теоретиков, которые не только считают возможной Теорию симуляции, но и работают над экспериментами для ее доказательства. В частности, группа немецких физиков пытается создать свою собственную симуляцию нашей Вселенной.

Черные дыры могут производить новые Вселенные

С их таинственной природой и мрачной способностью поглощать свет неудивительно, что черные дыры часто рассматриваются как "темные лошадки" Вселенной.

Но эта теория предполагает, что черная дыра может быть на самом деле матерью нашей Вселенной.

Идея заключается в том, что, когда вещество попадает в черную дыру, интенсивная гравитация сжимает его до единой точки настолько плотной, что оно выбрасывается обратно и формирует совершенно новую Вселенную из этого же вещества.

В каждой черной дыре может скрываться другая Вселенная Фото: New Atlas

Таким образом, можно сказать, что Вселенная с большим количеством черных дыр по существу является детским садом для младенческих вселенных.

Некоторые ученые считают, что мы не можем заглянуть за горизонт событий черных дыр, так как мы являемся продуктом черной дыры из другой Вселенной. Как ни странно, эта концепция соответствует теориям, которые предполагают существование мультивселенной.

Мультивселенная — Теория множества миров

Говоря о мультивселенной, теория множества миров имеет немного другое объяснение существования бесчисленных других Вселенных. Используя квантовую механику, она подтверждает объективную реальность пространства, но предполагает, что вещество не может быть сжато до сингулярности. Так что вместо того, чтобы новые Вселенные спонтанно возникали из черных дыр, теория множества миров предполагает, что каждый раз, когда мы принимаем решение, рождается новая Вселенная.

Таким образом, каждый раз, когда вам приходится делать выбор, будь то кофе или чай, дебет или кредит, вы по сути, создаете новую Вселенную, где вы сделали противоположный выбор.

Каждое ваше решение имеет влияние ровно до той минуты, пока не наступает время принятия вами следующего решения, после чего появляется еще одна Вселенная. Если это действительно происходит, то это означает, что существует бесконечное количество Вселенных для каждого решения, которое когда-либо принимал каждый человек.

Тепловая смерть Вселенной

Эта теория вытекает из второго закона термодинамики и предполагает, что если Вселенная бесконечна, то она должна быть бесконечно старой.

В бесконечно старой Вселенной тепловая смерть предполагает, что в конечном итоге вся Вселенная достигнет однородной температуры, после чего она останется неподвижной. И, скорее всего, мертвой.

В конце концов Всленная замерзнет Фото: NY times

Однако эта идея имела бы смысл только в том случае, если скорость расширения Вселенной всегда оставалась постоянной. Аспект, который противоречит другим явлениям, таким как космическая инфляция.

Сингулярность

Рэй Курцвейл — известный футуролог, который с полной уверенностью считает, что в ближайшие десятилетия человечество переживет то, что он называет технологической сингулярностью, во время которой мы научимся обходить правила, установленные самой природой, включая даже смерть.

Курцвейл считает, что по-настоящему интеллектуально развитые цивилизации (к которым он относит человечество) обречены развиться в сверхинтеллектуальные, возможно, биомеханические существа, чьи вычислительные способности растут экспоненциально.

Идея заключается в том, что, достигнув так называемой "сингулярности", наши технологии будут настолько продвинутыми, что мы будем делать революционные открытия практически ежедневно. Мы сможем освоить энергию нашего собственного Солнца, чтобы достичь удивительных межзвездных путешествий, которые ранее существовали только в фантастике. В этом мире вещи, такие как киборги, сферы Дайсона и устройства для телепортации, не только возможны, но практически неизбежны.