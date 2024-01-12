Земля не будет прежней: в 2024 году планета впервые перешагнет опасный предел

Исследователи прогнозируют, что в нынешнем году климат планеты впервые выйдет за пределы потепления в 1,5°C — каким будет новый мир.

Прошлый, 2023 год, официально стал самым жарким в истории наблюдений, с огромным отрывом побив предыдущий рекорд 2016 года. Данные также свидетельствуют о том, что он стал первым годом, когда средняя глобальная температура планеты почти достигла порога потепления в 1,5°C сравнении с доиндустриальным периодом, пишет Science Alert.

Исследователи впервые заявили о том, что Земля приближается к критическому порогу, но человечество еще в силе "ограничить долгосрочное потепление". В то же время некоторые ученые, в том числе бывший климатолог NASA Джеймс Хансен, прогнозируют, что 2024 год станет первым в истории, когда средняя температура планеты превысит порог в 1,5°C в сравнении с доиндустриальным. Какое будущее в таком случае ждет планету?

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напомним, что целевой показатель в 1,5°C был определен Парижским соглашением еще в 2015 году. Ученые уверенны, что климатический кризис не наступит сразу же после "первого контакта". Большинство климатических переломных моментов, которые могут привести к тому, что климатическая система Земли попросту выйдет из строя, как полагают ученые, не ожидаются до тех пор, пока на планете не станет стабильно теплее на 1,5°C, чем в доиндустриальный период.

Хорошие новости заключаются в том, что средняя глобальная температура планеты, вероятно снизится, как только нынешнее Эль-Ниньо, господствующее в Тихом океане и влияющее на климат планеты в целом, исчезнет. Однако в то же время ученые предупреждают, что 2024 может стать первым годом, когда планета впервые достигнет предела в 1,5°C.

Последствия преодоления порога в 1,5°C

Планета неумолимо нагревается и это касается не только суши, но и океанов — они буквально закипают, как и все живое в них. В зоне риска оказались тропические коралловые рифы, которые, как считается, содержат больше видов, чем любая другая экосистема планеты.

По словам коралловых биологов Адель Диксон и Мария Бегер из Университета Лидса, кораллы приспособились жить в определенном температурном диапазоне, а потому слишком высокие температуры в течение длительного периода времени могут обесцветить их. В конечном итоге коралловые рифы могут попросту умереть.

Прогнозы ученых свидетельствуют о том, что достижение температурного порога в 1,5°C приведет к гибели 99% рифов — эти экосистемы будут подвергаться воздействию невыносимой жары. Другие исследования также прогнозируют, что достижение порога в 1,5°C поставит под угрозу существования 15% всех видов, обитающих в океане. Если мы преодолеем рубеж в 2,5°C, количество пострадавших видов увеличится вдвое.

Люди также пострадают

При достижении порога в 1,5°C человечество рискует спровоцировать волны тепла настолько интенсивные, что они превзойдут способность человеческого тела охлаждаться. Простыми словами, планета может нагреться до такой степени, что человеческая физиология попросту не выдержит таких температур.

Ученые отмечают, что в разных регионах планеты потепление происходит с разной скоростью, а потому в некоторых странах этот порог может быть преодолен быстрее, чем в других.

Сколько времени есть у человечества?

Массовое вымирание видов и испепеляющая жара становятся все более вероятными при повышении температуры на 1,5°C. Кроме того, планету ждут более катастрофические штормы и разрушение ледяных щитов.

Прогнозы ученых свидетельствуют о том, что для спасения планеты необходимо устранить выбросы парниковых газов, то есть в кратчайшие сроки отказаться от использования угля, нефти и газа, на долю которых приходится 80% энергопотребления во всем мире.

По словам ученых из Университета Лидса, если человечество хочет иметь 50 на 50 шансов ограничить глобальное потепление планеты до 1,5°C, мы фактически можем себе позволить выбросить еще лишь 250 гигатонн углекислого газа. Простыми словами, у нас есть всего около 6 лет, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Ранее Фокус писал о том, что будущее на Земле под угрозой: 20 из 35 показателей пригодности к жизни на пределе.