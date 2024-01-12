Древние гены человечества взбунтовались против нас: ученые обнаружили в них опасные изменения

Новая база данных древних людей раскрыла детали возникновения предрасположенности современного человека ко многим заболеваниям. Ее корни уходят на 34000 лет в прошлое.

За пять лет работы команда из 175 международных экспертов создала самую обширную в мире коллекцию ДНК древних людей, которая позволила им получить революционные сведения об истоках современных заболеваний. Эта база данных, созданная на основе костей и зубов почти 5000 древних людей, обитавших в Западной Европе и некоторых районах Центральной Азии, датируется 34 000 лет назад и может стать ключом к излечению множества нейродегенеративных заболеваний, пишет CNN.

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Ученые выяснили, что определенные гены, которые когда-то защищали наших предков доисторического и бронзового веков от болезней, теперь делают европейцев более восприимчивыми к нейродегенеративным заболеваниям, таким как рассеянный склероз (РС) и болезнь Альцгеймера.

Анализируя этот кладезь генетических данных, исследователи проследили, как гены и болезни, на которые они влияют, развивались и распространялись. Они увидели, как крупные изменения в образе жизни, например переход от охоты и собирательства к земледелию, повлияли на то, какие гены процветали.

Соединение древней ДНК с современными образцами открыло новое окно в понимание современных проблем со здоровьем. Первые результаты исследований позволили обнаружить несколько удивительных связей.

Возьмем, к примеру, рассеянный склероз. Это сложное заболевание, которым страдают около 2,5 миллиона человек во всем мире, и на него влияют различные экологические и генетические факторы. Исследование выявило корреляцию между риском развития рассеянного склероза и происхождением людей от древних скотоводов — народа ямная, который завез одомашненных животных в Европу около 5 000 лет назад. Эти скотоводы, родом из понтийских степей, принесли с собой генетические варианты, которые, как считается, защищали от патогенов, передающихся через животных. Эти гены, хотя и были полезны в те времена, могут быть отчасти причиной того, что северные европейцы сегодня более склонны к рассеянному склерозу.

Аналогичным образом, генетический вариант, повышающий риск развития болезни Альцгеймера, APOE ε4, был связан с ранними охотниками-собирателями. Исследование также прояснило эволюционную историю таких признаков, как рост и толерантность к лактозе.

Эксперты подчеркивают, что наш современный образ жизни — с изменениями в гигиене, диете и медицине, взаимодействует с этими древними генами, возможно, делая нас более уязвимыми к таким заболеваниям, как рассеянный склероз. Но дело не только в том, чтобы выяснить, откуда взялись эти гены, а в том, чтобы понять сложное взаимодействие генетики и окружающей среды.

Эта база данных не просто переписывает историю древних популяций, она также меняет наше понимание современного здоровья и болезней. Исследователи предупреждают, что эти находки являются частью гораздо более обширной и сложной картины нашей генетической истории и ее влияния на здоровье, которую еще предстоит досконально изучить.

Авторы считают, что необходимо распространить эти исследования за пределы Европы, чтобы в полной мере понять, как различные истории популяций влияют на риск развития заболеваний. Их целью является возможность использовать этот богатый генетический материал, чтобы лучше понять и, возможно, в один прекрасный день смягчить последствия болезней, от которых страдает человечество сегодня.

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