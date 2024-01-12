Безжалостные убийцы истребляют 80 млн акул в год: 25 млн из них находятся под угрозой исчезновения

Исследование показывает, что за последнее десятилетие количество истребляемых особей лишь увеличилось и тенденция выглядит волнующе.

Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для множества видов. Некоторые из них считаются высшими хищниками, но даже они не защищены от истребления, пишет Live Science.

В новом исследовании команда из Университета Далхаузи в Канаде обнаружила, что ежегодно в океане истребляют около 80 миллионов акул. Данные свидетельствуют о том, что в период с 2012 по 2019 годы смертность акул составила невероятные 76-80 миллионов в год, при этом около 25 миллионов из них относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

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Безжалостными убийцами, истребляющими десятки миллионов акул в год оказались люди. Оценки ученых свидетельствуют, что именно рыболовство является основной причиной гибели около 80 миллионов акул ежегодно. И это при том, что существуют правила, направленные на защиту их от "ловли плавников".

В своем исследовании ученые использовали данные в период с 2012 по 2019 года, когда законодательство о защите акул увеличилось в 10 раз. Увы, данные свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие смертность морских хищников лишь увеличилась: в 2012 году в среднем погибло около 76 млн акул, тогда как в 2017 эта цифра выросла до 80 млн. Особенно пугающим выглядит то, что более 30% акул являются представителями видов, которые и так находятся на грани исчезновения.

В исследовании были проанализированы данные о рыболовстве из 150 стран, а также в открытом море. Кроме того ученые использовали компьютерное моделирование и интервью с экспертами, в том числе учеными, представителями правительств, работниками рыболовной отрасли и защитниками окружающей среды.

Плавники удалены у ряда видов акул на Кокс-Базаре в Бангладеш в 2018 году Фото: Nidhi Gloria D’Costa

По словам ведущего автора исследования, морского эколога из Университета Далхаузи в Канаде Бориса Ворма, чрезмерный вылов рыбы сегодня представляет собой огромную угрозу для акул, которых часто убивают лишь из-за их плавников. Также акулы часто становятся случайными жертвами во время вылова рыбы. В то же время законодательство, направленное на защиту этих видов, увы, не принесло плодов — количество смертей среди морских хищников лишь увеличилось.

По словам команды, такие результаты выглядят весьма тревожно, поскольку каждый третий, истребляемый вид, сегодня находится под угрозой исчезновения. Команда также заметила, что смертность акул в прибрежных районах выросла на 4%. В то же время в морском рыболовстве смертность акул уменьшилась на 7%: дело в том, что судам запрещено удерживать на борту определенные виды, а потому, если они попадают в сети, их необходимо выпустить обратно. Таким образом у акул все же появляется шанс на выживание.

Теперь ученые настаивают, что правительствам необходимо предпринять соответствующие меры, чтобы сократить вылов акул. Фактически исследователи призывают обратить внимание не только на вылов акул из-за плавников, но и в целом.

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