Впервые на комете найдены пещеры: они уходят почти на 50 метров в глубину

Исследователи говорят, что редкое открытие удалось сделать на поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

Астрономы впервые заметили на комете пещеры. Они были обнаружены на комете 67P/Чурюмова-Герасименко, внутри которых должен находиться лед, он объясняет загадочные струи, исходящие от кометы, пишет New Scientist.

Ученые знают, что большинство комет состоят из камня, льда и разного рода замороженных газов, но науке мало что известно об их внутренней структуре. Пещеры же могут стать невероятной удачей в изучении недр комет.

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Филипп Лами из Национального центра научных исследований Франции и его коллеги обнаружили на комете 67P три пещеры, которые заполнены льдом. В рамках исследования была сделана 3D-реконструкция поверхности кометы, которая основывалась на данных космического аппарата Rosetta.

Аппарат Rosetta несколько раз проходил мимо кометы, но лишь на изображениях, сделанных во время его ближайших пролетов, пригодились для создания трехмерных изображений.

"Вполне логично, что на таких объектах как астероиды должны быть пещеры, но раньше у нас не было возможности их обнаружить", — говорит Лами.

Лами вместе со своей командой создали 3D-изображения, которые также известны как анаглифы, чтобы охарактеризовать найденные пещеры. Они выяснили, что пещеры уходят на глубину от 20 до 47 метров.

Также ученые выяснили, что яркая струя от кометы, которая была замечена в июле 2015 года, видимо, содержала лед. Он разогрелся, когда солнечный свет осветил дно одной из пещер.

На данный момент ученые точно не могут сказать, какой именно лед присутствует на поверхности кометы, говорит Стивен Лоури из Кентского университета в Великобритании.

"Если это водяной лед изнутри кометы, то это представит прекрасную возможность исследовать и, возможно, взять образец из той области кометы, которая оставалась нетронутой миллионы лет", — говорит Лоури.

Правда, ученые подтверждает, что посадить аппарат на такой небольшой объект будет сложной задачей.

Напомним, зеленая комета Нишимура выжила после сближения с Солнцем. Астрономы считают, что комета Нишимура в следующий раз (если она не развалиться) приблизится к Земле и Солнцу только через 430 лет.