Поиски внеземной жизни по-настоящему начнутся только сейчас: что говорят астрономы

Исследователи говорят, что только сейчас у науки появились необходимые инструменты для обнаружения техносигнатур инопланетной жизни.

Человечество впервые начнет собирать достаточно данных о радиосигналах во Вселенной, чтобы найти инопланетную жизнь. Этого удалось достичь благодаря расширению программы по поиску внеземного разума SETI, пишет IFLSciece.

Пока ни одно из проводимых исследований не обнаружило доказательств существования инопланетной жизни. Но радиоастрономы подчеркивают, что это не доказывает отсутствие инопланетян. В этом случае ученые часто используют аналогию, когда человек набирает ведро воды из океана, и не находя там рыбы, приходит к выводу, что рыбы не существует.

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Наша выборка данных так же мала, говорят эксперты. Если бы инопланетяне преодолели хотя бы 1% пути через галактику к Земле и отправляли нам сообщения, маловероятно, что мы бы их услышали.

Новый же детектор под названием COSMIC, связан с Очень Большой Антенной Решеткой, которая состоит из 27 радиотелескопов в США.

"COSMIC является не отдельно взятым телескопом, а детектором, который может объединять и анализировать данные", — говорит научный сотрудник проекта доктор Ченоа Трамбле.

Дело в том, что внеземные сигналы можно отыскать либо при помощи сканирования обширных участков неба, либо путем точных наблюдений за одним многообещающим кандидатом. Но и первый, ни второй методы не дали особых результатов.

COSMIC же не требует более крупных тарелок или более чувствительных инструментов. Вместо этого он помогает обрабатывать и собирать данные, которые могут содержать признаки техносигнатур инопланетных цивилизаций. Все жит данные, которые обрабатывает детектор, собираются крупнейшей сетью радиотелескопов.

Поскольку данные обрабатываются в режиме реального времени, а не через несколько недель или лет, как это происходило раньше, есть возможность вернуться назад и посмотреть на многообещающего кандидата, прежде чем сигнал исчезнет.

Напомним, обнаружен источник самого далекого радиосигнала из космоса. Астрономы обнаружили очень редкое и странное событие в необычном месте.