Число с 39-ю нулями. Ученые подсчитали, сколько клеток существовало на Земле за все время

Результаты нового исследования называют точное количество клеток, существовавших на планете с момента зарождения жизни.

Все живые организмы на планете состоят из живых клеток. Сегодня трудно точно определить, когда именно первые клетки появились на нашей планете, однако геологи сходятся во мнении, что это произошло минимум 3,88 миллиарда лет назад, пишет Live Science.

В новом амбициозном проекте команда из Института науки Вейцмана и колледжа Смита сосредоточились на том, чтобы найти ответ на несколько вопросов: сколько жизни населяло планету за всю ее историю и сколько жизни когда-либо в целом будет существовать на Земле?

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Ежегодно около 200 миллиардов тонн углерода поглощается посредством первичного производства — во время этого процесса неорганический углерод, например, углекислый газ в атмосфере или бикарбонат в океане, используется для получения энергии и создания органических молекул, необходимых для жизни.

Исследования показывают, что сегодня наибольший вклад в это процесс вносит кислородный фотосинтез, ключевыми ингредиентами которого являются солнечный свет и вода. Однако в своей работе ученые столкнулись со сложностью расшифровки прошлых темпов первичного производства. Увы, в арсенале исследователей нет машины времени, а потому они обратились к подсказкам, оставленным в древних осадочных породах. В результате это помогло реконструировать окружающую среду прошлого.

Команда отмечает, что в своей работе они собрали предыдущие оценки древнего первичного производства. В результате им удалось сосчитать что около 100 квинтиллионов (или 100 миллиардов) тонн углерода прошло через первичное производства за последние 3,88 миллиарда лет. К слову, 100 квинтиллионов — почти в 100 раз больше, чем количество углерода, содержащегося на Земле сегодня.

Сегодня первичное производство осуществляется за счет наземных растений и морских микроорганизмов, например, водорослей и цианобактерий. Однако в прошлом, этот механизм запускался совсем другой группой организмов, не использующих кислородный фотосинтез. Ученые комбинировали различные методы и смогли получить представление о том, когда разные первичные производители были наиболее активны на нашей планете. Результаты исследования свидетельствуют о том, что источников было много, однако основной вклад все же выпал на долю растений.

В конце концов, используя количество первичного производства за всю историю жизни на Земле и знание о том, какие организмы были ответственны за этот процесс, ученые смогли оценить, сколько жизни в общем когда-либо существовало на планете.

В конце концов ученые обнаружили, что сегодня на Земле существует около 10 нониллионов клеток, при этом в общей сложности за всю историю на планете существовало дуодециллион клеток (эквивалентно числу с 39 нулями).

Сколько жизни когда-либо будет существовать на Земле?

Время жизни земной биосферы ограниченно: примерно через два миллиарда лет, все биогеохимические средства защиты, делающие Землю пригодной для жизни, выйдут за пределы своих возможностей. В результате вымрут растения, затем закипят океаны и Земля вновь станет безжизненной и каменистой.

Но до тех пор, сколько жизни будет на Земле за всю ее обитаемую жизнь? Прогнозируя нынешний уровень первичной продуктивности, ученые подсчитали, что около дуодециллиона (эквивалентно числу с 40 нулями) клеток когда-либо будут населять Землю.

Ранее Фокус писал о том, как появилась жизнь на Земле: ученые считают, что приблизились к ответу.