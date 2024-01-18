"Лапша" и "доски для серфинга": что нашли телескопы на самых задворках Вселенной (фото)

Исследователи рассказали, как выглядели галактики в ранней Вселенной.

Астрономы собрали воедино данные о том, как выглядели молодые галактики в ранней Вселенной, пишет IFLScience.

Во время своих наблюдений исследователи, иногда, видят галактики в форме фрисби или волейбольного мяча, и чем дальше заглядывать в космос, тем более распространенными становятся "фрисби". Такие галактики более плоские, чем те, которые можно наблюдать сегодня, большинство из них имеет эллиптическую или спиральную структуру.

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"Примерно от 50 до 80% изученных нами галактик кажутся сплюснутыми с двух сторон. В это же время, галактики похожие на лапшу или доски для серфинга, видимо, были более распространенными в ранней Вселенной. Такие галактики почти невозможно найти где-то поблизости с нами", — говорит ведущий автор, научный сотрудник проекта "Хаббл" Вирадж Пандия.

Во время самых далеких наблюдений космического телескопа "Хаббл" были обнаружены такие удлиненные галактики. Позже телескоп Джеймса Уэбба подтвердил эти наблюдения, а также показал, что еще более далекие галактики имеют такую же форму.

Форма галактик в ранней Вселенной Фото: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Теперь ученые пытаются понять, каким образом формировались эти галактики, что получили такую необычную форму.

"Дело в том, что в ранней Вселенной у галактик было гораздо меньше времени для роста. Нам предстоит многое проанализировать, теперь необходимо изучить, как форма галактик связана с их прошлым", — говорит соавтор исследования и научный сотрудник NASA "Хаббл" Картейк Айер.

По словам исследователей, наука все еще немного знает о таких далеких космических объектах. Телескоп Уэбба может заглянуть дальше и обнаружить большое количество ранних галактик.

"Это всего лишь первые результаты. Нам необходимо заглянуть глубже в космос, чтобы понять, что на самом деле происходит, и мы очень воодушевлены этими первыми результатами", — говорит соавтор Элизабет МакГрат.

Напомним, телескоп Хаббл стал свидетелем космической катастрофы. Исследователи из NASA получили снимок двух галактик, которые вот-вот столкнутся друг с другом.