Новая аномалия на Луне. Ученые обнаружили большие камни с уникальными свойствами (фото)

На поверхности Луны найдены аномальные камни метрового размера, которые покрыты пылью и обладают особенными характеристиками.

Почти вся поверхность Луны покрыта пылью. Но частицы этой пыли из-за отсутствия ветра и других погодных явлений, как на Земле, не являются гладкими. Вместо этого частицы пыли имеют заостренные края и электростатически заряжены. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research-Planets, впервые обнаружили на поверхности Луны аномальные камни метрового размера, которые покрыты пылью и обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии, пишет Phys.

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Для своего исследования ученые использовали снимки, сделанные космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны.

Известно, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности рядом с регионом Рейнер Гамма. Но вопрос о том, могут ли камни на Луне быть магнитными никогда не изучался учеными. Поэтому ученые впервые изучили взаимодействие пыли с камнями в регионе Рейнер Гамма, а если точнее, то изменения в отражающих свойствах этих камней.

Сначала ученых интересовали треснутые камни. Они использовали искусственный интеллект для поиска таки поврежденных камней на поверхности Луны. Но в результате они обнаружили аномальные камни метрового размера. Эти камни имеют характерные участки темные участки и сильно отличаются от всех остальных, поскольку рассеивают меньше света, чем другие камни. Ученые считают, что это связано с особой структурой пыли, которая их покрывает, в частности с плотностью и размером частиц пыли.

Известно, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности рядом с регионом Рейнер Гамма. Но вопрос о том, могут ли камни на Луне быть магнитными никогда не изучался учеными. Поэтому ученые впервые изучили взаимодействие пыли с камнями в регионе Рейнер Гамма, а если точнее, то изменения в отражающих свойствах этих камней Фото: NASA

Обычно лунная пыль отражает много света, но, когда пыль уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. Но у этих камней все происходит иначе. Ученые выяснили, что лишь некоторые камни на Луне имеют слой пыли с особыми отражающими свойствами. Пыль на этих камнях отражает солнечный свет иначе, чем на ранее известных камнях.

Хотя это очень важное открытие, все же ученые еще находятся на ранних стадиях понимания этой пыли и ее взаимодействия с камнями. В ближайшие время ученые хотят продолжить свое исследование, чтобы понять, какие процессы приводят к взаимодействию пыли и камней и образованию особой структуры пыли. К этим процессам относится, например, подъем пыли за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями.

Лучшее понимание движения пыли на Луне может помочь при планировании будущих полетов человека на спутник Земли. Ведь известно, что пыль создает множество проблем для оборудования и для скафандров.

Как уже писал Фокус, ученые решили одну из главных загадок ранней Вселенной, которая связана с древним светом, которого не должно быть. Ученые впервые выяснили, что находится рядом с галактиками в очень ранней Вселенной и раскрыли загадку древнего света.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили загадочный объект, который может оказаться либо самой легкой черной дырой, либо же самой тяжелой нейтронной звездой из всех известных. В то же время это может быть вообще неизвестный науке объект.

Напоминаем, что ученые смогли выяснить, как появились одни из самых загадочных камней, обнаруженных на Луне. Оказалось, что за этим стоит процесс, происходивший миллиарды лет назад, как уже писал Фокус.