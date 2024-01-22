Время, когда Солнце исчезло: каково это, пережить полярную ночь на побережье Норвегии

Исследователи рассказали об этом сюрреалистическом зрелище, заливающем пейзаж потрясающим светом.

Большинство людей могут воочию понаблюдать за полярной ночью в Северном полушарии, в Норвегии, некоторых частях Аляски, Канаде, Гренландии, Финляндии, России или Швеции. При этом единственным участком суши в Южном полушарии, где можно наблюдать полярную ночь является Антарктида, пишет Space.

Увы, большинство людей на Земле могут никогда не увидеть этого зрелища. Впрочем, не стоит расстраиваться, исследователи подробно описали, каково это наблюдать полярную ночь на побережье Норвегии.

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Что такое полярная ночь

В это время солнце не поднимается над горизонтом в пределах полярных кругов — Полярного и Северного — в зимние месяцы. В Северном полушарии полярная ночь, как правило, наблюдается в период с сентября по март, в Южном — с марта по сентябрь в зависимости от времени и даты.

Отметим, что существует также явление противоположное полярной ночи — "полуночное солнце". Во время этого явления солнце напротив — никогда не заходит. Оба эти явления вызваны вращением Земли вокруг Солнца.

Наша планета вращается вокруг наклоненной на 23,4 градуса оси, в результате бывают периоды в году, когда полярные круги либо полностью закрыты от Солнца — полярная ночь, либо постоянно подвергаются его воздействию — полуночное солнце.

Всегда ли темна полярная ночь?

По словам исследователей, распространено заблуждение, что, поскольку солнце никогда не встает, наступает кромешная тьма. Однако все не совсем так. Например, во время полярной ночи в Норвегии были периоды полной темноты, однако большую часть дней все же не было всегда темно: ежедневно в течение нескольких часов небо над головой освещал мягкий голубой свет.

Ученые отмечают, поскольку в это время нет прямого солнечного света, наблюдаемые проблески вызваны преломлением солнечного света в атмосфере Земли.

Розовый "Пояс Венеры" несколько раз появлялся во время полярной ночи в Норвегии Фото: Daisy Dobrijevic

Пояс Венеры

"Пояс Венеры", также известный как "антисумеречная арка", как правило, видно лишь перед восходом солнца, либо после его заход, когда солнце находится за горизонтом. Это атмосферное явление возникает, когда наша планета блокирует солнечные лучи и отбрасывает тень почти на 180 градусов от горизонта. Над тенью — между 10 и 20 градусами над горизонтом — находится Пояс Венеры.

Известно, что розовый оттенок возникает, когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли под малым углом, при этом синий свет с более короткой длинной волны рассеивается, а красный с большей длинной волны остается. Когда покрасневшие лучи сочетаются с рассеянным синим светом по краю тени, создается розовый оттенок.

К слову, туманно-розовая арка не имеет ничего общего с планетой Венерой. Предполагается, что название удивительного явления было навеяно поясом греческой богини Афродиты — римского аналога Венеры.

Как образуется "пояс Венеры" Фото: Daisy Dobrijevic

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