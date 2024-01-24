Изменения климата делают волны-убийцы сильнее: одна из них разрушила военную базу США (видео)

Огромная волна невероятной силы обрушилась на остров, где расположена американская военная база — вода буквально сметала все на своем пути.

Ужасные кадры циркулируют в социальных сетях: на видео видно как огромная волна-убийца обрушилась на военную базу США на Маршалловых островах. Сила потока воды оказалась настолько велика, что буквально сметала все на своем пути — в том числе окна и двери, пишет Futurism.

На кадрах видно как потоки воды буквально вырывают окна и срывают двери с петель. Также потоки сбивали с ног людей, а потому им пришлось искать безопасные места, где вода не могла бы их достать. Сотрудники военной базы, у которых было достаточно времени, чтобы укрыться, забрались на столы, чтобы их не смыло волной.

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Исследователи отмечают, что район, где располагается военная база, чрезвычайно уязвим к повышению уровня моря, вызванному изменением климата. Ранее ученые также обнаружили связь между климатическим кризисом, глобальным потеплением и волновыми наводнениями, которые, вероятно, будут лишь становиться сильнее. Волновые наводнения могут быть весьма опасными, так как влияют на местную инфраструктуру и запасы пресной воды.

В результате ученые пришли к выводу, что изменение климата, как минимум, частично стало причиной этого ужасного инцидента "нападения волн". Остров Рой Намюр, на котором расположена военная база сильно пострадал от нескольких огромных волн вечером 20 января. Позже в Сети появилось видео инцидента.

По словам местного инструктора по водному плаванию и торгового моряка Эрика Хэнсона, то, что происходило на острове, представляло собой комбинацию ветра, приливов и направления волн. Он также заявил, что на самом деле все могло быть значительно хуже. К счастью, представители военной базы заявили лишь о пострадавших с легкими травмами, серьезные повреждения не были нанесены людям.

В то же время, по словам командующего гарнизоном и бывшего астронавта NASA Эндрю Моргана, в результате повреждения пострадали жилье для персонала, столовая и театр, люди получили лишь легкие травмы. Он также добавил, что это был "один из самых сложных периодов" за всю историю военной базы.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая большая "волна-убийца" за всю историю.