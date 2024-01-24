Кладбище на Луне: сколько стоят там похороны и насколько это хорошая идея

Можно заплатить за то, чтобы прах человека похоронили на Луне, но это не означает, что нужно так делать.

Когда 8 января на Луну отправился первый за более чем 50 лет посадочный аппарат США, то риску подверглось нечто большее, чем ценное оборудование стоимостью 108 млн долларов. Посадочный модуль Peregrin, который уже вернулся на Землю, так и не долетев до Луны, и сгорел в атмосфере, кроме научной полезной нагрузки, в том числе и от NASA, перевозил человеческий прах. Также американская компания разработчик посадочного модуля, Astrobotic, предоставила возможность клиентам за деньги отправить на Луну сувениры. Но что это означает как с этической, так и с юридической точки зрения? Об этом пишет Space.

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Напоминаем, что после запуска в космос и начала путешествия на Луну, у посадочного модуля Peregrin возникла авария в двигателе. Началась стремительная утечка топлива и стало ясно, что он уже не приземлиться на Луну. На борту модуля, кроме полезных научных нагрузок, также находились небольшие контейнеры, размером 2,5 см на 5 см, где находились сувениры, а также человеческих прах. Любой желающий мог отправить свои любимые вещи на Луну за 500 долларов. Но за то, чтобы устроить похороны на спутнике Земли нужно было заплатить 13 000 долларов.

Возможно, это может показаться удивительным, но похороны в космосе не являются чем-то необычным. За несколько тысяч долларов две американские компании Celestis и Elysium Space отправляют прах умерших людей на низкую околоземную орбиту. Если бы миссия Peregrin удалась, то в этом случае появилось бы первое захоронение людей на Луне.

Если бы миссия Peregrin удалась, то в этом случае появилось бы первое захоронение людей на Луне Фото: space.com

Коммерческие полезные нагрузки, запускаемые с территории США, требуют одобрения, но этот процесс утверждения касается только безопасности полета. Например, NASA подверглось критике со стороны коренных американцев навахо, из-за отправки человеческого праха на Луну. Народ навахо считает Луну священной и выступает против использования ее в качестве кладбища. Но в NASA заявили, что не контролирует то, что пыталась доставить на спутник Земли частная компания. Таким образом проявилось несоответствие между коммерческими миссиями и международным космическим правом.

Договор о космосе 1967 года объявляет космос территорией, принадлежащей всему человечеству. То есть ни одна страна в мире не может предъявить права собственности на тот или иной астрономический объект. Но этот договор не регулирует то, что могут делать в космосе частные компании и частные лица.

Недавние "Соглашения Артемиды", подписанные 32 странами, расширяют защиту лунных объектов, имеющих историческое значение. Но эта защита распространяется только на государственные, а не на частные миссии. Но никто не может владеть Луной, чтобы предоставлять права на захоронение.

Недавние "Соглашения Артемиды", подписанные 32 странами, расширяют защиту лунных объектов, имеющих историческое значение. Но эта защита распространяется только на государственные, а не на частные миссии. Но никто не может владеть Луной, чтобы предоставлять права на захоронение Фото: NASA

Во многих странах действует космическое законодательство, включающее основания для отказа в отправке полезной нагрузки, не соответствующей их национальным интересам, например, в Индонезии и Новой Зеландии.

Странам, которые, очевидно, не принимают во внимание такие соображения, включая Австралию и США, возможно, придется пересмотреть свои взгляды относительно миссий на Луну.

По словам космического археолога Элис Горман, на некоторых объектах в Солнечной системе люди оставили не только научные зонды, но и артефакты, которые представляют собой историческую ценность. Например, памятные вещи на Луне оставили астронавты программы "Аполлон". Однако отправка на Луну сувениров или человеческого праха может не считаться культурно и исторически значимой. Неудавшаяся миссия на Луну с человеческим прахом и научными полезными нагрузками иллюстрирует неисследованные вопросы в правовой и этической сфере.

Как уже писал Фокус, уроженка Украины, которая живет в США и занимается научной деятельностью, 26 января отправится в космос в рамках миссии Galactic 06 от компании Virgin Galactic.