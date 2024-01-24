NASA вложило деньги в новый ядерный ракетный двигатель: можно долететь к соседним звездам

Проект нового ядерного ракетного двигателя предусматривает, что с его помощью можно будет исследовать соседние звездные системы и собирать образцы с межзвездных объектов.

У NASA есть много планов по изучению Венеры, океанских спутников Юпитера и Сатурна, а также планет на краю Солнечной системы. Для того, чтобы создать необходимые технологии, NASA инвестирует деньги в некоторые интересные проекты. В этом году, среди прочего, в рамках первой фазы финансирования, деньги получила команда американских ученых, которая предложила свою инновационную концепцию нового ядерного ракетного двигателя. Его работа основана на распаде радиоактивных изотопов для создания тяги, пишет Universe Today.

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Авторы концепции нового ядерного ракетного двигателя считают, что с его помощью космические аппараты смогут исследовать межзвездные объекты, брать с них образцы, изучать планеты и спутники во внешней Солнечной системе и даже изучать соседние звездные системы. Реализация таких амбициозных целей требует высокой скорости перемещения в космосе и ученые считают, что их проект может это обеспечить.

Основанные на имеющихся технологиях концепции ядерных ракетных двигателей включают ядерно-тепловые и ядерно-электрические двигатели. Они обладают необходимой тягой для достижения глубокого космоса. Но авторы новой концепции считают, что такие двигатели слишком тяжелые и требуют много денег для производства.

Поэтому ученые начали работу над созданием тонколистового ядерного изотопного ракетного двигателя, который будет легче и дешевле в производстве. При этом позволит создавать необходимую тягу для быстрых перемещений в космосе.

Авторы концепции нового ядерного ракетного двигателя считают, что с его помощью космические аппараты смогут исследовать межзвездные объекты, брать с них образцы, изучать планеты и спутники во внешней Солнечной системе и даже изучать соседние звездные системы Фото: space.com

В основе концепции ядерного изотопного двигателя лежит технология светового паруса, только здесь используются тонкие листы радиоактивного изотопа, который использует импульс продуктов своего распада для создания тяги. Согласно описанию концепции, базовая конструкция двигателя включает листы тория-228 толщиной примерно 0,01 мм. Этот радиоактивный металл подвергается альфа-распаду с периодом полураспада 1,9 года. Тяга создается путем покрытия одной стороны абсорбирующим слоем толщиной примерно 0,05 мм, заставляющим альфа-частицы двигаться в направлении, противоположном движению аппарата.

По словам ученых, космическому аппарату потребуется 30 кг тория-228, распределенного на площади более 250 м2, что обеспечит тягу, необходимую для создания скорости более 150 км/с.

Ученые говорят, что преимуществом их двигателя является то, что его конструкция основана на известной физике и известных материалах. При этом в отличие от технологии светового паруса, новая двигательная установка позволит космическому аппарату маневрировать в космосе и эффективно менять траекторию полета.

Ученые считают, что можно использовать не только листы тория-228, но к ним можно добавить листы актиния-227 или других изотопов с более длительным периодом полураспада, что приведет к более высокой скорости в течение длительного срока службы аппарата. Еще одно предложение состоит в том, что можно использовать каскадный распад изотопа тории-233, в результате которого образуется уран-232 и это приведет к увеличению производительности двигательной системы примерно на 500%.

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