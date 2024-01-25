Пещерные мачо – это миф: охотники-собиратели были преимущественно собирателями

Исследователи говорят, что диета древних людей на 80% состояла из растений.

Новое археологическое исследование показало, что древние охотники-собиратели питались в основном растениями и овощами. Такие результаты подрывают распространенное мнение о том, что среди первобытных людей преобладала диета с высоким содержанием белка и мяса, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали останки 24 человек из двух захоронений в Перуанских Андах, возрастом от 6,5 до 9 тыс. лет. Результаты анализа показали, что дикий картофель и другие корнеплоды могли быть доминирующим источником питания до перехода к сельскохозяйственному образу жизни.

"Общепринятое мнение заключается в том, что ранняя человеческая деятельность была сосредоточена на охоте. Наш анализ показывает, что рацион на 80% состоял из растений и на 20% из мяса", — говорит археолог из Университета Вайоминга и старший автор исследования доктор Рэнди Хаас.

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Некоторые эксперты также ранее предполагали, что переход к сельскохозяйственной деятельности был вызван чрезмерной охотой. Но последние данные указывают на постепенный переход от собирательства к земледелию.

"Пища всегда играет невероятно важную роль и имеет решающее значение для выживания, особенно в высокогорных районах, таких как Анды. Многие археологические исследования об охотниках-собирателях или собирателях сосредоточены на охоте и мясной диете, но мы обнаруживаем, что ранние охотники-собиратели в Андах в основном ели растительную пищу, например, дикие клубни", — отмечает первый автор статьи аспирантка антропологии в Университете штата Пенсильвания Дженнифер Чен.

На месте стоянки также исследователи обнаружили следы сгоревших растительных остатков, а также следы стертости на резцах черепов, что указывает на клубни, возможно, дикий картофель, был наиболее важным источником пищи.

Кроме этого, удалось выяснить, что большую часть мяса в рационе составляли крупные млекопитающие, такие как олени или ламы, но не мелкие птицы или рыба.

По мнению одного из авторов исследования, ранее в археологических кругах действительно было широко распространено мнение о том, что древние люди питались только мясом.

"Если бы вы поговорили со мной до этого исследования, я бы предположил, что мясо составляет 80% рациона. Довольно широко распространено предположение, что в рационе человека преобладает мясо", — подытожил ученый.

Напомним, какую пищу на самом деле ели пещерные люди. Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.