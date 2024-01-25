Оазис под кожей Земли. Пустыни Ливии вовсе не так бесплодны, как считалось — они скрывают воду (фото)

Исследователи пришли к выводу, что под песками и горами ливийской пустыни скрывается огромный подземный оазис.

Едва взглянув на юго-восточную Ливию можно подумать, что она выглядит как беспощадная земля песка и бесплодных гор. Однако если присмотреться внимательнее, можно заметить "круги жизни", свидетельствующие о том, что под песками в действительности скрывается огромный подземный оазис, пишет IFLScience.

Ученые изучили снимки, сделанные спутниками и астронавтами на борту Международной космической станции (МКС) и пришли к выводу, что под Северной Африкой в действительности находится крупнейшая в мире система водоносных горизонтов ископаемой воды. Изучая снимки исследователи пришли к выводу, что ливийский район Куфра в действительности не так пустынен, как может показаться на первый взгляд — среди полос золотого песка то и дело виднеются странные круги и пятна зелени.

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Эти "зеленые пятна" на теле пустыни являются свидетельством борьбы Ливии за предотвращение обезвоживания. Еще в 1983 году ливийский лидер инициировал проект гражданских гидротехнических сооружений под названием "Великая искусственная река" (GMMR). Он представляет собой сеть обширных подземных труб и считается крупнейшим на Земле ирригационным проектом. Также известно, что именно GMMR обеспечивает пресной водой большую часть Ливии.

Ливийский район Куфра был сфотографирован 26 мая 2022 года Фото: NASA

Известно, что "Великая искусственная река" питается из самой большой в мире системы водоносных горизонтов с ископаемыми водами, также известной как Нубийская система водоносных горизонтов и песчаника.

Еще 10 000 лет назад это место представляло собой удивительный пышный ландшафт с реками, озерами и морями, но со временем все изменилось. Площадь водоносного горизонта сегодня составляет около 2 миллионов квадратных километров, он расположен под северо-западным Суданом, северо-восточным Чадом, юго-восточной Ливией и большей частью Египта. Исследователи отмечают, что водоносный горизонт представляет собой "бесценный ресурс" для этих стран, которые все еще сражаются с засушливыми условиями.

Город Аль-Джауф в буквальном смысле похож на оазис в пустыне Фото: NASA

Большая часть этой системы скрыта в недрах Земли, однако изображения, полученные спутниками, показывают признаки ее присутствия. На спутниковых снимках видны большие круги, встроенные в оазис Аль-Куфра, диаметр каждого из которых составляет около 1 километра. Эти круги также известны исследователям как "Круги жизни Ливии" и являются результатом работы многочисленных разбрызгивателей, использующих воду из ископаемого водоносного горизонта для орошения земли, используемой для выращивания сельскохозяйственных культур.

Исследователи отмечают, что следы этих удивительных подземных структур также видны из космоса. Данные Земной обсерватории NASA, свидетельствуют о том, что среди обширных песков можно также разглядеть участки зелени.

К сожалению, Ливия по-прежнему испытывает проблемы с водоснабжением. Нехватка воды была одной из самых серьезных проблем, стоящих перед Ливией в новейшей истории и сегодня она считается страной, испытывающей наибольшую нехватку воды в Северной Африке.

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