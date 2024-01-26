Конец истории. Вертолет NASA на Марсе совершил последний полет и вышел из строя: причина (фото)

Марсианский вертолет Ingenuity смог выполнить 72 полета на Красной планете вместо 5 запланированных. Но последний полет стал концом его долгой истории.

Историческое путешествие вертолета Ingenuity на Марсе завершилось, и он больше никогда не взлетит в тонкую атмосферу Красной планеты, чтобы быть надежным помощником марсохода Perseverance во время исследования кратера Езеро. У марсианского вертолета во время 72-го вылета на Красной планете была повреждена одна из четырех лопастей несущего винта, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, первый в мире летательный аппарат, совершавший полеты на другой планете, получил повреждение одной из лопастей несущего винта и больше никогда не сможет взлететь.

Как показали данные полученные с Марса, вертолет получил повреждение во время последнего, 72-го полета на Марсе, который произошел еще 18 января. Тогда летательный аппарат поднялся вверх на высоту 12 метров, висел в воздухе примерно 4,5 секунды, а затем начал снижаться. Когда вертолет Ingenuity оказался на высоте 1 метр над поверхностью Марса ученые из NASA потеряли с ним связь. Она была вскоре восстановлена и, казалось бы, все идет по плану, но следующие данные и изображения, который передал Ingenuity на Землю показали, что произошла авария.

Историческое путешествие вертолета Ingenuity на Марсе завершилось, и он больше никогда не взлетит в разреженную атмосферу Марса, чтобы быть надежным помощником марсохода Perseverance во время исследования кратера Езеро Фото: NASA

До сих пор ученые занимаются расследованием причин отключения связи и повреждения одной из лопастей несущего винта вертолета. Существует предположение, что эта лопасть пострадала во время приземления вертолета. Возможно в NASA никогда не узнают, что произошло, ведь данные об этой ситуации на вертолете не сохранились. При этом ученые предполагают, что могла пострадать даже не одна, а несколько лопастей несущего винта. Возможно, поможет прояснить ситуацию поможет марсоход Perseverance, который находится недалеко от Ingenuity и в ближайшие недели сможет приблизиться к пострадавшему вертолету, чтобы сделать снимки.

Это изображение, на котором видна тень поврежденной лопасти вертолета Ingenuity. Существует предположение, что эта лопасть пострадала во время приземления вертолета Фото: NASA

Созданный для того, чтобы доказать возможность полетов в тонкой атмосфере Марса, вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Красной планете 19 апреля 2021 года. Вертолет весом 1,8 кг должен был совершить всего пять вылетов и на этом его миссия должна была закончится. Но ученые решили продлить миссию Ingenuity и он стал помогать марсоходу Perseverance находить самые безопасные пути для движения в кратере Езеро, где миллиарды лет назад была вода в жидком виде, в частности здесь находилось озеро и дельта реки.

Ingenuity запечатлел завораживающий вид песчаных дюн на Марсе во время своего 70-го полета 22 декабря 2023 года Фото: NASA

За почти 3 года полетов на Марсе Ingenuity преодолел в 14 раз большее расстояние и в 33 раза дольше находился в воздухе, чем планировали ученые. Этот летательный аппарат совершил впечатляющие 72 полета на Марсе и превзошел самые смелые ожидания ученых.

Изначально планировалось, что вертолет будет летать на Марсе в течение 30 дней, но в итоге он летал на Красной планете 2 года и 9 месяцев. За это время Ingenuity преодолел 17,7 км расстояния на Марсе, а общее время пребывания в воздухе на Красной планете составило 129 минут.

Хотя миссия Ingenuity завершилась, на основе полученных данных о его полетах инженеры NASA уже занимаются созданием нового поколения летательных аппаратов для полетов на Марсе. Известно, что 2 таких новых вертолета отправятся на Марс ближе концу десятилетия, чтобы помочь марсоходу Perseverance доставить капсулы с образцами местной породы к месту их отправки. Там будет находится посадочный модуль с маленькой ракетой, которая унесет капсулы на орбиту Марса и передаст их космическому аппарату, а тот уже доставит образцы на Землю.

Фокус уже писал о том, что во время дебютного полета в космос новая ракета New Glenn отправит на орбиту вокруг Марса два космических аппарата NASA.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили под поверхностью Марса огромные залежи водяного льда. Если его растопить, то воды хватит, чтобы покрыть всю Красную планету, хоть и не очень толстым слоем.