Предупреждение от ученых. Луна сжимается и это станет проблемой для астронавтов: почему (фото)

Астронавты миссии Artemis 3 должны высадится на Луну в 2026 году, но ученые обеспокоены тем, что изменения на спутнике Земли могут повлиять на посадку.

При планировании мест для посадки астронавтов на Луне, в частности предстоящих миссий программы NASA Artemis, нужно учитывать очень много факторов. И это не только форма поверхности. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Planetary Science Journal, считают, что землетрясения и оползни на Луне могут помешать безопасной высадке экипажа на наш естественный спутник, пишет Space.

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Ученые провели изучение южного полярного региона на Луне, где планируется высадка астронавтов NASA в 2026 году, и обнаружили линии разломов, сдвиги которых вызвали крупное землетрясение более 50 лет назад.

Еще в 1973 году астрономы зафиксировали сильное землетрясение в районе южного полюса Луны благодаря сейсмометрам, которые оставили астронавты программы "Аполлон". Уже в 21 веке космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter пролетел над южным полюсом Луны и обнаружил сеть линий разломов. С помощью новых моделей ученые связали эти разломы с землетрясением.

Уже в 21 веке космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter пролетел над южным полюсом Луны и обнаружил сеть линий разломов. С помощью новых моделей ученые связали эти разломы с землетрясением Фото: NASA

По словам ученых, землетрясения на Луне похожи на те, что происходят на Земле. Они появляются из-за складок на поверхности, которые возникают в результате сжатия Луны. Луна сжимается и уменьшается в размерах в основном потому, что ее недра остыли за последние несколько сотен миллионов лет. Для лучшей визуализации этого процесса можно представить себе виноградину, которая высушивается и превращается в изюм.

Эпицентр одного из сильнейших лунных землетрясений находился в южном полярном регионе Луны Фото: NASA

По словам ученых, Луна мене плотная, чем Земля, и часто состоит из рыхлых частиц, которые могут быть выброшены и разбросаны по поверхности в результате ударов астероидов. В результате лунные землетрясения с большей вероятностью вызывают оползни, чем землетрясения на Земле.

Ученые предупреждают, что при планировании будущих посадок астронавтов на Луне, нужно обязательно учитывать тот факт, что поверхность Луны окажется не такой стабильной, как хотелось бы. То есть угроза для астронавтов исходит, как и от лунных землетрясений, так и от последующих оползней.

Поверхность Луны Фото: NASA

Ученые говорят, что нужно обязательно позаботиться о безопасности астронавтов и ценного оборудования на Луне. Нужно быть готовыми к тому, что защитить людей и будущие сооружения на спутнике Земли от сейсмической активности.

Как уже писал Фокус, орбитальный аппарат NASA выстрелил лазерным лучом в посадочной аппарат, принадлежащий Индии. На самом деле в этом нет ничего страшного и такой эксперимент очень важен.

Также Фокус писал том, что уже больше никогда на Марсе не взлетит в небо вертолет NASA Ingenuity. Он повредил одну из лопастей своего винта, а потому миссия, которая длилась 2 года и 9 месяцев завершилась.

Напоминаем, что черная дыра-вампир раскрывает давнюю загадку астрономии. Струи черной дыры создают ударные волны, которые могут генерировать странные космические лучи, попадающие на Землю, как уже писал Фокус.