Как не умереть от голода после ядерной войны: найдено растение способное пережить ядерную зиму

Исследователи смоделировали условия ядерной зимы и пришли к выводу, что не вся флора вымрет.

В случае извержения супервулкана или ядерной войны на Земле, когда Солнце будет заблокировано, все еще могут оставаться растения, которые не дадут человечеству умереть от голода, пишет Phys.org.

Международная группа исследователей считает, что спасения нужно искать в устойчивых источниках питания, и таким источником могут стать водоросли. Они богаты питательными веществами и на протяжении веков использовались прибрежными общинами во многих странах мира с низким уровнем дохода.

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"Инвестиции в создание ферм по выращиванию морских водорослей могут предотвратить глобальный голод в сценариях, где солнечный свет резко сокращается", — говорит исследователь из Кентерберийского университета в Великобритании Дэвид Денкенбергер.

Новое исследование показало, что водоросли – универсальный продукт, который может стать важнейшим источником пищи и энергии, когда вся остальная растительность станет дефицитной в результате широкомасштабной катастрофы.

По мнению ученых, водоросли достаточно устойчивы, чтобы выжить и процветать в океанах даже после полномасштабной ядерной войны.

Исследователи построили свою модель на основе морских водорослей Gracilaria tikvahiae. Использовав данные об условиях климата ядерной зимы, ученые смоделировали рост этих водорослей.

Согласно подсчетам, если начнется ядерная война и произойдет запуск тысяч боеголовок, тогда в атмосферу Земли будет выброшено около 150 тераграммов сажи, которые заблокируют солнечный свет на долгие годы. Тем не менее скудного солнечного света по-прежнему будет хватать для фотосинтеза и роста морских водорослей.

"У некоторых видов водорослей потребность в свете для фотосинтеза составляет всего 50-100 мкмоль фотонов", — говорит соавтор исследования из Института морских наук Колледжа наук Филиппинского университета Майкл Роледа.

Для сравнения, солнечный свет в тропиках в полдень ясного дня может достигать почти 2000 мкмоль фотонов.

Таким образом водоросли могут удовлетворить 45% мирового спроса на продовольствие всего за 9 месяцев интенсивного производства. Но также стоит учитывать, что только до 15% рациона человека могут состоять из водорослей, так как в них содержится высокий уровень йода.

Помимо апокалиптических сценариев, морские водоросли также могут пригодиться как дополнительная помощь глобальной продовольственной безопасности в текущих условиях изменения климата или извержения крупного вулкана.

Морские водоросли, которые добавляют в салаты или заворачивают суши, богаты белками, минералами, витаминами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами.

По словам Роледа, морские водоросли останутся пригодными для употребления человеком даже учитывая радиационное загрязнение. Водоросли будут поглощать загрязняющие вещества из окружающей среды, но уровень токсичных веществ можно снизить до безопасного.

"Было обнаружено, что обработка и подготовка водорослей к употреблению, например, мытье и сушка, ферментация, бланширование или готовка, значительно снижают концентрацию йода и тяжелых металлов в морских водорослях", — подытожил ученый.

Напомним, может ли взрыв атомной бомбы поджечь атмосферу Земли. До того, как были испытаны первые атомные бомбы, ученые не знали ответ на этот вопрос.