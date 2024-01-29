Самые большие белки в мире: достигают одного метра в длину, а в свободное время крадут яйца у птиц

Представители этого гигантского вида настолько велики, что вдвое превышают размеры своего американского родственника.

В лесах и редколесьях центральной и южной Индии обитает весьма увлекательный зверь: индийская гигантская белка (Ratufa indica), также известная как "радужная белка". Такое прозвище животное получило из-за своего необычного окраса и размера, пишет Live Science.

Индийские гигантские белки отличаются необычным ярким мехом: хотя живот и руки животных кремово-бежевого цвета, остальная часть их тела более причудлива — с оттенками оранжевого, красного и даже фиолетового. Именно из-за разноцветного меха их и прозвали "радужными".

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Однако индийские гигантские белки известны не только своим удивительным окрасом, но также и размерами. Эти красочные создания могут вырастать до 1 метра в длину, что вдвое больше, чем их американские родственники — восточные серые белки (Sciurus carolinensis). Фактически их размеры настолько велики, что животным признали крупнейшими белками в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Индийская гигантская белка также считается самым крупным видом белок на Земле. Фото: Shutterstock

Известно, что гигантские индейские белки обитают исключительно в лесах, где высоко на деревьях строят множество круглых гнезд, также известных как дреи. Животные используют палки, чтобы поддерживать гнезда и переплетают их с вьющимися стеблями растений. Далее гнезда набивают листьями, чтобы сделать их уютными. К слову, гигантские белки, в отличие от многих других родственников, предпочитают запасать еду на верхушках деревьев.

Представители этого вида, как правило, ведут одиночный образ жизни и объединяются в пары лишь в течение двух сезонов размножения: с февраля по март и с августа по сентябрь. Гигантские индийские белки питаются фруктами, листьями, семенами и насекомыми, но порой они также крадут птичьи яйца из гнезд.

Исследователи до сих пор не знают, почему гигантские белки такие красочные, но предполагают, что окрас шерсти помогает им маскироваться в своих лесных домах. Например, в 2021 году ученые наблюдали, как белка сидела в своем укрытии в ветвях в течение получаса, в то время как над ней парил орел.

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