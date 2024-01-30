Изображения не из этого мира: телескоп Уэбб удивил ученых снимками далеких 19 галактик (фото)

Ученые называют новые снимки далеких галактик экстраординарными.

Новые изображения 19 спиральных галактик, которые находятся в десятках миллионов световых лет от нас, дают более глубокое представление о том, как появляются звезды, а также о структуре и эволюции галактик, пишет Space.

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Ученые, которые проводили наблюдение за космосом в рамках программы PHANGS, представили потрясающие изображения 19 спиральных галактик с беспрецедентной детализацией. Благодаря новым снимкам астрономы получили совершенно новых взгляд на эти объекты.

Как показали наблюдения, не существует одинаковых спиральных галактик, ведь все они имеют свои четко выраженные особенности. В частности, астрономы получили лучшее представление о структуре газа и пыли внутри этих галактик, и таким образом получены новые данные о том, как в таких галактиках, как Млечный Путь, формируются новые звезды. Глядя на эти снимки можно подумать, что они действительно не из этого мира, но на самом деле эти галактики существуют в нашей Вселенной и расположены в десятках миллионов световых лет от нас.

Новые изображения 19 спиральных галактик, которые находятся в десятках миллионов световых лет нас, дают более глубокое представление о том, как появляются звезды, а также о структуре и эволюции галактик Фото: NASA

По словам ученых из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США), новые изображения телескопа Уэбб являются экстраординарными. Ведь ученые получили новый вид давно известных галактик с такой высокой детализацией. Телескоп Уэбб использовал для два своих прибора, MIRI и NIRCam, для того, чтобы сделать потрясающие изображения. На них видны примерно 100 тысяч звездных скоплений и миллионы отдельных звезд, а также полосы пыли и газа.

Также на снимках видны звезды, которые еще формируются, а потому их окружают облака газа, из которого звезды получают вещество для набора массы. На снимках также можно увидеть самые массивные звезды в галактиках. Например, они хорошо видны в спиральной галактике с перемычкой под названием NGC 1300, расположенной на расстоянии 69 млн световых лет от нас. Эти старые массивные звезды видны как ярко-голубые точки, свет которых пробивается сквозь оранжевые полосы газа и пыли.

Галактика NGC 1300 Фото: NASA

Такие же яркие голубые звезды можно увидеть на изображении спиральной галактики NGC 7496, которая находится на расстоянии 24 млн световых лет от нас.

Галактика NGC 7496 Фото: NASA

Астрономы были удивлены тем, что телескоп Уэбб обнаружил внутри спиральных галактик несколько пустот, которые были образованы взрывами звезд, что привело к появлению дыр в межзвездном материале. Например, в галактике NGC 5068, расположенной на расстоянии 20 млн световых лет от Земли таких пустот оказалось много.

Галактика NGC 5068 Фото: NASA

Одна из главных особенностей каждой спиральной галактики – это ее рукава, которые выходят из яркого центра, где находится очень много звезда, разделенных небольшим расстоянием. Изучение этих рукавов позволяет понять, как в галактике распределяются пыль и газ, а также как происходит процесс появления новых звезд. Спиральные рукава очень четко выражены на изображении галактики NGC 628, расположенной на расстоянии 32 млн световых лет от Земли.

Галактика NGC 628 Фото: NASA

Также в некоторых галактиках астрономы увидели розово-красные всплески света, разбросанные по всему яркому центральному региону. По словам ученых, это признак существования активных сверхмассивных черных дыр. Такую особенность можно увидеть на снимке галактики NGC 1365, расположенной на расстоянии 56 млн световых лет от нас.

Галактика NGC 1365 Фото: NASA

По словам ученых, изображения 19 спиральных галактик показали, что все они растут изнутри наружу, а это означает, что рождение звезд начинается в центрах галактик, а затем продолжается в спиральных рукавах. Поэтому древние звезды находятся в ядре галактики, а более молодые – дальше от центра.

Астрономы говорят, что новые снимки далеких галактик не только красивые с эстетической точки зрения, но и дают невероятно ценную информацию о внутреннем устройстве этих объектов.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в Млечном Пути происходит что-то подозрительное. Исследование показало, что звезды движутся не так и темной материи меньше, чем ожидалось.