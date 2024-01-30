Миллионы лет скрываются под водой. Почему некоторые континенты "теряются" и как их отыскать снова

Исследователи рассказали о том, как "пропадают" некоторые континенты Земли, чтобы спустя время ученые снова их открыли.

В последние годы массив суши в Южном полушарии стал, ныне известный как Зеландия, становится все более популярным местом для научных исследований. Несмотря на то, что на поверхности океана виднеется лишь темечко Зеландии, она стала первым в мире континентом, который был полностью нанесен на карту. И это при том, что 95% континента находится под толщей воды, пишет IFLScience.

Однако Зеландия — не единственный затопленный континент на Земле, и теперь исследователи понимают их лучше, чем когда-либо в истории. Так почему же некоторые континенты "пропадают" только для того, чтобы через миллионы лет ученые открыли их заново?

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Затонувшие миры

Частично разгадка кроется в том, как мы думаем о "континентах". Например, в большинстве образовательных систем эти территории определяются по своему геологическому положению, однако на самом деле, как утверждают ученые, это лишь часть картины.

Исследователи же считают, что геология играет важную роль в нашем понимании того, что делает континент. В то числе речь идет о его толщине, пород, из которых он состоит, как глубоко он располагается ниже уровня моря. Например, континентальная кора отличается от океанической тем, что она обычно старше, толще, менее плотная и имеет более разнообразный состав.

В то же время континентальная кора, как правило, плавает выше мантии, составляющей большую часть недр нашей планеты. В результате тектонических движений с течением времени некоторые массивы суши могут опуститься ниже поверхности воды, а следовательно исчезают с карты.

Однако технологии развиваются, а достижения в области программного обеспечения для визуализации, сейсмографии и картографии дают людям новое представление о континентах, которые давно затерялись в глубинах океанов.

Большая Адрия

Как известно, Зеландия не единственный континент, погрузившийся под толщу воды, есть и другой, который не только исчез в морской пучине, но и затерялся в мантии Земли. Ученые отмечают, что единственными видимыми остатками древнего континента, известного как Большая Адрия, являются известняки и другие породы, ранее найденные в хребтах южной Европы.

Предполагается, что древний континент образовался около 240 миллионов лет назад, когда отделился от Северной Африки — размер суши приблизительно соответствовал размеру Гренландии. Однако постепенно Большая Адрия погрузилась под воду, где стала домом для коралловых рифов. Около 100 миллионов лет назад континент начал сползать под Европу и погружаться в земную мантию.

Во время скольжения в земную мантию над поверхностью остались части древнего континента, которые сегодня разбросаны по 30 различным странам. К слову, еще одна часть затерянного древнего континента простирается от севера Италии до ее "сапога" — этот регион также известен как Адрия.

Арголанд

Сотни миллионов лет назад от Западной Австралии откололся большой участок суши, размером с Северную Америку, который заем отправился дрейфовать в Индийский океан. Этот еще один древний затерянный континент получил название Арголанд и со временем распался и полностью исчез с карты мира.

В отличие от Зеландии, которая поселилась под водой, или Большой Адрии, которая врезалась в мантию, Арголанд в основном выделялся пустотой, которую он оставил после себя – так называемой Абиссальной равниной Арго. Впрочем, теперь ученые считают, что Арголанд также не полностью исчез с лица Земле — предполагается, что некоторые его части были недавно обнаружены в джунглях Юго-Восточной Азии.

Предполагается, что Арголанд распался на более мелкие острова раньше, чем считалось ранее. Позже все его части сдвинулись на север — в Юго-Восточную Азию, где со временем частично были поглощены зоной субдукции Зондского желоба, другая часть стала частью морского дна.

Ранее Фокус писал о самом сильном извержении в Европе: 540 000 лет назад на землю обрушилось 150 метров пепла.