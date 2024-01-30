Темная материя раскачивает пространство-время: ученые знают, как ее обнаружить

Авторы исследования предполагают, что раскрыть природу темной материи можно с помощью детекторов гравитационных волн.

Новое исследование, опубликованное в издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, предполагает, что загадочную темную материю можно обнаружить с помощью детекторов, которые находят пульсации в ткани пространства-времени, то есть гравитационные волны. Их существование впервые предсказал Альберт Эйнштейн, а в 2015 году ученые их впервые обнаружили, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Темная материя до сих пор остается непонятным веществом, которое не излучает, не поглощает и не отражает свет. Тем не менее ученые считают, что она оказывает гравитационное влияние на обычную материю, которой в 5 раз меньше во Вселенной, чем темной материи. Но из чего состоит эта темная материя и какие она имеет свойства до сих пор неизвестно.

Существует много гипотез, которые пытаются объяснить, их каких частиц состоит темная материя, которая накапливается вокруг галактик. Авторы нового исследования считают, что темная материя состоит из сверхлегких частиц. Исходя из этого ученые предполагают, что такие частицы ведут себя, как обычные электромагнитные волны.

Благодаря таким свойствам темной материи, она вызывает легкие колебания в ткани пространства-времени. Если темная материя является сверхлегкой и если она действительно ведет себя как волна, то ее колебательные движения можно обнаружить с помощью детекторов гравитационных волн, считают ученые.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны представляют собой пульсации в ткани пространства-времени. Существует много версий относительно того, что их вызывает, но главное, что предсказанные Эйнштейном явления впервые обнаружили в 2015 году с помощью детектора LIGO.

Авторы нового исследования считают, что темная материя состоит из сверхлегких частиц. Исходя из этого ученые предполагают, что такие частицы ведут себя, как обычные электромагнитные волны Фото: Inverse

Ученые считают, что подобные ему детекторы будущего поколения смогут выявить частицы темной материи, которые ведут себя, как волна, ведь их колебания присутствуют внутри Солнечной системы и они достигают Земли.

Авторы исследования считают, что новые детекторы гравитационных волн, размещенные в космосе, такие как LISA, будут иметь необходимую чувствительность для обнаружения частиц темной материи. Поскольку запуск детектора LISA запланирован на середину 2030-х годов, то новую теорию можно будет проверить только через примерно 10 лет.

Хотя ученые считают, что есть и другие способы на данный момент обнаружить колебательное влияние темной материи на пространство-время. Например, для этого можно использовать наблюдения за быстро вращающимися нейтронными звездами.

Фокус уже писал том, что согласно предположению физиков, если темная материя представляет собой темную версию обычной материи, то ее частицы можно обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера.

Также Фокус писал о том, что с помощью силы черной дыры можно создать безумную бомбу, как предполагают ученые. Из черных дыр можно извлечь энергию, если будет такая возможность.