Украинские полярники показали зеленое лето в Антарктиде (фото)

Полярники говорят, что из-за теплой погоды снега растаяли и все вокруг стало зеленым, ведь из-под снега вынырнула арктическая растительность. Самую высокую температуру в это теплое время года зафиксировали 3 января, она достигла 5 градусов тепла.

В Антарктику пришло зеленое лето. Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали захватывающие фото природы в теплое время года. Соответствующие изображения опубликованы на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Полярники пишут, что обычно Антарктика ассоциируется со льдом, снегом и морозом, но сейчас к ним пришло настоящее лето, а температура воздуха составляет около 0 градусов.

В частности, этим летом теплее всего было 3 января. В этот день температура воздуха достигла 5 градусов тепла. Холоднее всего было 12 января, когда температура опустилась до 1,2 градуса мороза.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Из-за теплой погоды снега растаяли и все вокруг стало необычно зеленым, ведь из-под снега вынырнула арктическая растительность.

В Национальном антарктическом научном центре говорят, что здешняя флора представлена двумя видами сосудистых растений. В частности, речь идет о щучнике антарктическом, который является родственником овса и жемчужнице — из семейства гвоздичных. Кроме того, Антарктика богата на около 100 видов мхов и лишайников.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Отмечается, что полярники ведут учет растений и их распространения для того, чтобы исследовать, как влияет изменение климата на растительность. Также на местную флору изрядно влияют пингвины.

"Именно они щедро "удобряют" скалы и узкие участки почв, делая их пригодными для дальнейшего озеленения", — говорится в сообщении.

Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Также украинские полярники говорят, что в этом году исследования местной флоры только начинаются и обещают показать их результаты.

Напомним, в начале декабря украинские полярники рассказали, что увидели с момента появления самого большого айсберга в мире. Его площадь достигает четырех тысяч квадратных километров, и в ноябре он как раз проходил северную оконечность Антарктического полуострова.

Также в начале января в Национальном антарктическом научном центре показали фотографии маленьких пингвинов, которые начали появляться на острове Галиндез. Тогда отмечалось, что из яиц вылупилось 750 птенцов, что составляло лишь 16% от всех отложенных яиц