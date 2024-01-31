Почему мотыльков так привлекает свет: виновата не природа, а люди (видео)

Исследователи наконец-то смогли разгадать эту многовековую тайну — оказывается, насекомые попадают в ловушку, которую случайно создали люди.

Столетиями писатели предупреждали о неприятной судьбе, ожидающей тех, кого тянет, как мотылька к огню. Однако несмотря на богатую историю этого загадочного поведения, наука так и не смогла до конца понять причину того, почему насекомые ночью собираются вокруг огней. Похоже, теперь все изменилось, пишет The Guardian.

Популярные теории предполагали, что мотыльки ориентируются по луне, а потому принимают лампы за нее, или мотыльки летят навстречу свету, чтобы избежать неминуемой опасности. Однако новое исследование предполагает, что насекомые попадают в ловушку во многом из-за людей.

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В новом исследовании ученые из Имперского колледжа Лондона запечатлели траектории полета насекомых ночью с использованием технологии высокого разрешения и инфракрасной технологии. В результате им удалось найти ответ: на самом деле мотыльки и другие насекомые попадают в ловушку свечения.

По словам соавтора исследования, энтомолога доктора Сэма Фабиана, мотыльки и другие насекомые, летающие по ночам, научились наклонять спину туда, где ярче всего. Миллионы сотен лет единственным источником света на Земле было небо, а потому насекомые точно знали, в какую сторону двигаться вверх, а такой навык помогал им лететь ровно.

Все изменилось, когда люди придумали искусственное освещение — в результате мотыльки и другие ночные насекомые попадали в ловушку собственных инстинктов и склонялись спиной к уличным фонарям — в результате они буквально зацикливались возле ламп.

Команда засняла свои видео в Коста-Рике, на кадрах видно, как мотыльки и стрекоза снова и снова поворачиваются спиной к искусственному освещению, нарушая траекторию своего полета. По словам Фабиана, когда свет находится над насекомыми, это заставляет их вращаться вокруг него, однако если источник света позади насекомых, это может заставить их постоянно подниматься. Когда насекомые летят прямо над источником света, они по сути переворачиваются вверх тормашками, что может закончиться весьма печально. Таким образом ученые считают, что искусственный свет вовсе не выманивает насекомых из темноты, а заманивает их в ловушку.

Отметим, что более ранние исследования ученых уже показали, что световое загрязнение является основной движущей силой резкого сокращения популяций насекомых по всему миру. Насекомые, оказавшиеся в "световых сетях", становятся легкой добычей для хищников. Кроме того, искусственный свет заставляет их думать, что сейчас день, и ложиться спать, в результате чего насекомые пропускают свое ночное кормление.

Доктор Фабиан также отмечает, что человечеству стоит сделать несколько выводов из результатов этого исследования. Во-первых, направленность света, вероятно, имеет значение, а потому при использовании ночного освещения следует позаботиться, чтобы фонари не излучали много света в стороны и вверх — таким образом насекомые смогут избежать ловушки. Во-вторых, снижение использования ночных ламп в перспективе может помочь восстановить популяции насекомых.

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