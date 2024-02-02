Встречалась ли среди древних греков и римлян болезнь Альцгеймера

Исследователи решили проверить, насколько была распространена деменция 2,5 тыс. лет назад.

Ученые попытались найти ответ на вопрос о том, страдали ли люди в древности от болезни Альцгеймера, пишет IFLScience.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, связанной с потерей памяти. На сегодняшний день это заболевание стало достаточно распространенным. Согласно официальным данным, в 2020 году 55 млн человек во всем мире страдали деменцией, и судя по прогнозам, эта цифра будет удваиваться каждые 20 лет. Таким образом к 2050 году от деменции будет страдать 139 млн человек.

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Но, согласно новому исследованию, так было не всегда. Около 2500 лет назад симптомы болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции были довольно редки.

"У древних греков было очень и очень мало – но мы их нашли – упоминаний о чем-то похожем на легкие когнитивные нарушения. Когда мы добрались до римлян и обнаружили как минимум четыре утверждения, указывающие на редкие случаи развитой деменции, мы не могли сказать, болезнь ли это Альцгеймера", — сказал в своем заявлении первый автор Калеб Финч, профессор Университета Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии.

Просматривая греко-римские медицинские тексты между 8 веком до н.э. и 3 веком н.э, Финч и его коллеги искали упоминания о потере памяти и слабоумии. Однако они не нашли ничего, что можно было бы считать схожим с современными симптомами.

"Современный "эпидемический уровень" развитой деменции не наблюдался среди пожилых греков и римлян", — говорится в исследовании.

По словам ученых, древние греки и римляне сохраняли свои интеллектуальные способности и после 60 лет.

Хотя древние греки упоминали некоторую легкую потерю памяти, серьезных нарушений, которые могли бы свидетельствовать о болезни Альцгеймера, не было. Например, древние сочинения Гиппократа и его последователей документировали глухоту, головокружение и расстройства пищеварения как проблемы, от которых страдают пожилые люди, но не упоминали о потере памяти.

В Риме, столетия спустя, существовало несколько отчетов, но их все еще очень мало по сравнению с сегодняшним днем. Описания трудностей с освоением нового и людей, забывающих свои имена, встречаются в трудах философов Галена и Плиния Старшего, а Цицерон отмечал, что "пожилая глупость… свойственна безответственным старикам, но не всем старикам".

В качестве объяснения такого всплеска когнитивных нарушений, авторы исследования предполагают, что это может быть симптомом древней столичной жизни.

"Возможное появление поздних стадий болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций в римскую эпоху может быть связано с факторами окружающей среды, такими как загрязнение воздуха и повышенное воздействие свинца", — пишут исследователи.

По словам Финча, римские аристократы обычно использовали свинцовые сосуды для приготовления пищи, водопроводные трубы и даже свинцовое вино.

Что касается бума случаев деменции, который мы наблюдаем сегодня, эти результаты возможно намекают на то, что наш малоподвижный образ жизни и загрязнения окружающей среды могут быть виновны, как это происходило в древнеримские времена.

современный образ жизни с малоподвижным поведением и загрязнением воздуха могут быть виноваты, как и в римские времена.

Напомним, ученые обнаружили новый источник болезни Альцгеймера. Хотя болезнь Альцгеймера уже длительное время находится под прицелом науки, новое открытие может полностью поменять наш подход к лечению и пониманию этого и других нейродегенеративных заболеваний.