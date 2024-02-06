Земля уже переступила критический порог потепление: об этом "заявили" древние морские губки

В новом исследовании ученые, полагаясь на свидетельства древних морских обитателей, пришли к выводу, что земной шар уже потеплел на 1,7°С.

Годами ученые отслеживают глобальное потепление планеты и предупреждают об усилении климатического кризиса: прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений, красного уже недостаточно для обозначения жары, а ученые настаивают на введении новой категории для обозначения самых сильных штормов на планете, пишет The Guardian.

Исследователи давно определили потепление на 1,5°С в сравнении с доиндустриальным периодом, как критический порог, переступив который нам будет чрезвычайно сложно сдержать дальнейшее потепление Земли. Однако теперь ученые считают, что планета уже преодолела этот порог и в действительности средняя глобальная температура на Земле уже повысилась на 1,7°С.

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По словам руководителя исследования профессора Малкольма Маккалока из Университета Западной Австралии, результаты их работы основаны на свидетельствах молчаливых наблюдателей — древних морских губок, скрывающихся на глубине от 30 до 90 метров под поверхностью Карибского моря. Все это время здесь скрывались морские губки с твердым скелетом, фиксирующие изменения температуры океана в течение последних сотен лет.

Теперь ученые использовали эти губки в качестве молчаливых свидетелей глобального потепления планеты. Отметим, что несколько ведущих исследователей в этой области призвали к осторожности в этом вопрос: эксперты заявили, что ученые зашли "слишком далеко" в этом вопросе и поставили под сомнение возможность такого "смелого заявления", основанного лишь на одном виде губок, собранных в одном месте.

В ходе исследования ученые обратились к глубоководным дайверам, которые собрали несколько образцов Ceratoporella nicholsoni из районов у побережья Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. Отметим, что Ceratoporella nicholsoni представляют собой древние губки, которым потребуются сотни лет, чтобы вырасти на 10-15 сантиметров.

Известно, что по мере роста губки накапливают стронций и кальций в соотношении, которое напрямую зависит от температуры воды вокруг них. Профессор Маккалок с коллегами использовали эти данные, чтобы реконструировать глобальную температуру океана за последние 300 лет. После они объединили сигналы в губках с данными о наземных температурах и дали оценку глобальному нагреву земного шара.

Дайверы собрали несколько образцов древних морских губок у побережья Пуэрто-Рико Фото: Clark Sherman

Авторы работы уверяют, что губки растут достаточно глубоко, чтобы на них не влияли естественные колебания температуры, а также обитают в той части океана, где изменения температуры близко соответствуют средним глобальным показателям. Команда также проверила свои данные и обнаружила, что "свидетельства губок" соответствуют изменениям глобальной температуры, наблюдаемым по более современным измерениям.

Также обнаружено, что древние губки смогли зафиксировать внезапное снижение температуры, вызванное масштабным извержением вулкана в Индонезии в 1815 году. Это стало еще одним подтверждением, что губки являются "хорошим показателем температуры".

В результате ученые обнаружили, что нынешнее глобальное потепление началось в 1860 году. При этом Межправительственная группа экспертов ООН настаивает, что "доиндустриальный период" на Земле длился между 1850 и 1900 годами, поэтому глобальные темпы нагрева принято сравнивать с этим 50-летним периодом.

По словам соавтора исследования, профессора Амоса Винтера из Университета штата Индиана, они с коллегами пришли к выводу, что на самом деле планета сегодня намного теплее, чем считалось ранее. Таким образом ученые призывают к резкому сокращению выбросов углекислого газа уже сегодня.

Увы, не все научное сообщество поддержало такие выводы исследователей. Некоторые исследователи не согласны с тем, что земной шар преодолел ключевую веху потепления — в результате это утверждение было оспорено сразу несколькими ведущими в этой области исследователями.

По словам ученого-климатолога, профессора Майкла Манна из Пенсильванского университета, он скептически относится к тому, что инструментальные данные глобальной приземной температуры могут быть опровергнутыми данными, основанные на палеогубках из одного региона.

Доктор Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда NASA считает, что данные полученные от древних губок, стоит рассматривать как дополнение к так называемым палеоклиматическим записям, однако стоит быть осторожными, считая их основными данными, а не косвенными.

Профессор Ядвиндер Малхи из Оксфордского университета заявил, что, то, как результаты были представлены в журнале, было ошибочным и могло ввести общественность в заблуждение относительно статуса усилий по удержанию глобального потепления на уровне 1,5°C.

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